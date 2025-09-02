HQ

Jeg føler meg øyeblikkelig uanstendig gammel når jeg innser at originalfilmen som denne nyinnspillingen er basert på, nettopp har fylt 28 år. Jeg var allerede gammel da originalfilmen, med Hollywoods mest attraktive tweens som løper rundt og prøver å unngå døden ved hjelp av fiskekrok, kom ut, og selv om alt gammelt blir gjort på nytt for tiden, var dette rotet en av de filmene jeg trodde ville bli modernisert sist.

Det kommer til å være mange skrikende, gråtende kvinneansikter.

I Know What You Did Last Summer er i bunn og grunn bare en håpløst fantasiløs blanding av det meste Scream, men uten den svarte humoren eller finessen fra den første filmen, og en snert av en elendig Halloween-kopi. Ungdommer jages av en maskert morder, mens vi som publikum sitter og klør oss i hodet og lurer på hvem som kan skjule seg bak masken, eller under vesten i dette tilfellet. Den nye versjonen er produsert av Sony, regissert av kvinnen bak manuset til Thor: Love and Thunder, og de ytterst få fortrinnene som fantes i originalen er borte. I 1997-versjonen er premisset at en gjeng bortskjemte drittunger ved et uhell kjører over en hjemløs mann som dør av skadene, som de deretter dekker over, lyver om og prøver å late som om det aldri har skjedd. Morderen kjenner deres forferdelige hemmelighet, og i en slags vanvittig hevnaksjon har han til hensikt å lemleste alle de fem high school-ungdommene.

Freddie Prinze Jr. gjør comeback, og i sine få scener minner han mer om Tommy i The Room enn noe annet. Ikke si opp jobben din, Jr.

I den nye versjonen klarer ikke den fullstendig kunnskapsløse Jennifer Kaytin Robinson engang å kopiere det grunnleggende synopsis, og i et forsøk på å konstruere et slags idiosynkratisk originalt premiss misforstår hun morderens enkle motiv og tenåringenes plagede hemmelighold. Dette fordi de ikke lenger tilfeldigvis kjører over en uteligger og dekker over det, men fordi starten på denne håpløse nyversjonen involverer en hensynsløs pickupsjåfør som beviselig kjører 100 km/t for fort i en gammel lastebil på en bekmørk kystvei og gjennom egen uforsiktighet ender opp med å ta livet av seg selv. Dette skjer etter at alle de fem ungdommene har forsøkt å redde ham ved hjelp av et par ulike metoder. På denne måten føles opplegget for hendelsene som følger nesten absurd, for i dette tilfellet handler "I Know What You Did Last Summer" i bunn og grunn bare om bortskjemte ungdommer som prøver å redde en fartsgal fyllik som har tatt livet av seg selv.

Resten av filmen er fullstendig frastøtende. Ungdommene byr på samme type skarphet i skuespillet som om jeg var satt i rollen, og antallet fantasiløse, slitne, dumme scener med brølende, gråtende unge kvinner som løper for livet, men gjør det i 4 km/t og snubler over hver eneste teppekant, når nye høyder her. Hvis du vil se en forferdelig nyinnspilling av en allerede meningsløs slasherfilm som ingen noensinne har brydd seg om, er dette definitivt filmen for deg.