Bugonia, Yorgos Lanthimos' dyreste film og hans fjerde samarbeid med Emma Stone, vil kanskje ikke bli husket som en av hans klassikere eller i det minste mer originale verk, ettersom den er en nyinnspilling av den koreanske filmen Save the Green Planet! av Jang Jun-hwan fra 2003, som følger det samme plottet ganske tett. Men det betyr ikke at Lanthimos og manusforfatter Will Tracy (fra andre brutale satirer av høy klasse som The Menu eller Succession) ikke har noe å fare med, for de tar det surrealistiske premisset på en smart måte og plasserer det inn i den umiddelbart gjenkjennelige verdenen av konspirasjonsteoretikere, negasjonister, flatjordinger og andre gærninger som på uforklarlig vis ser ut til å bli mer og mer høylytte.

Handlingen følger en administrerende direktør i et stort farmasøytisk selskap, spilt av Emma Stone, som blir kidnappet av en mann og hans fetter, besatt av at hun i virkeligheten er et romvesen fra Andromeda-galaksen. Uten de store ensemblene fra andre filmer som Lobster eller Kinds of Kindness, løftes Bugonia av to ekstraordinære hovedrolleprestasjoner av Stone og Jesse Plemons (stakkars Plemons, nok en gang typecastet som hillbilly/nutter/litterær nazist etter andre uvennlige roller i Civil War og Breaking Bad), som begge utstråler en blanding av fortvilelse og empati til tross for sine ubehagelige roller, noe som gjør den fascinerende å se på.

Ved siden av et par Oscar-verdige prestasjoner blir Aidan Delbis, en skuespiller på autismespekteret som spiller fetteren til kidnapperen, filmens gjennombrudd, og til tross for at han er en relativt liten rollefigur, legemliggjør han bedre enn noen andre effekten av den eksistensialistiske krisen som denne filmen, selv om den ofte er brutalt morsom og ondskapsfullt underholdende, kan forårsake hos deg.

Akkurat som de paranoide som tror at det finnes en skjult sannhet bak alt, er Bugonia en kontrastfilm. Det er en vakker film, filmet i VistaVision med en smal 4:3-ramme og bilder som ligger lavt i terrenget, noe som forsterker angsten for kidnappingen og den mentale ustabiliteten til karakterene, men det demper ikke de varme fargene på den koselige ranchen og den vakre utsikten til bikubene Plemons' karakter har. Alt bidrar til det sammenstøtet av følelser som filmen formidler, der de morsomste scenene noen ganger også er de mest anspente og urovekkende. Den vil få deg til å le, først på grunn av situasjonens absurditet, og deretter på grunn av absurditeten i samfunnet generelt, og du vil le hele veien til den nihilistiske, men sjokkerende forløsende slutten.

Kanskje det viktigste aspektet som gjør Bugonia så effektiv, er at selv om karakterene er utpreget grensesprengende, som forventet av Lanthimos, føles de mer troverdige enn andre allegoriske satirer som Poor Things, og mer åpne for tolkning. Stones rollefigur kunne vært sjefen din eller den administrerende direktøren i firmaet ditt som forteller deg at det er greit å gå halv seks og ikke jobbe overtid, men "det faller på samvittigheten", og som mener at kvoten din er viktigere enn din egen helse; og Plemons' rollefigur kunne vært den høflige naboen din som er paranoid over alt, og senere blir du sjokkert når du ser ham på nyhetene om hvor psykisk syk han egentlig var, men ingen brydde seg om det.

I så måte kunne filmen ha innrammet hver av dem på en skurkaktig eller (mer sannsynlig for Plemons og hans latterlige teorier) på en nedlatende måte. I stedet sørger Lanthimos for at du ikke tar parti med noen, bortsett fra kanskje med det nihilistiske synet som følger av erkjennelsen av at den eneste motstanden mot det moderne kapitalistiske samfunnet enten er å akseptere skjebnen som arbeidsbi ... eller å bukke under for galskapen.

Med Bugonia gjør Yorgos Lanthimos narr av negasjonistenes og flatjordistenes fremvekst, men også av de sjelløse selskapene og industriene som dehumaniserer oss. Filmen tegner et svært pessimistisk bilde av samfunnet vårt, et bilde som ikke trenger allegoriske bilder eller dystopiske realiteter for å kjenne seg igjen i. Men til tross for hvor urovekkende enkelte scener er og hvor pessimistisk filmen føles i sin helhet, vil du ha det veldig gøy når du ser Bugonia (og, ikke mindre viktig, bli imponert av tre ekstraordinære skuespillerprestasjoner). Du kommer kanskje til å gå ut av kinosalen med litt svekket tro på menneskeheten, men du kommer garantert til å le mye underveis.