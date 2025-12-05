Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Knives Out, Rian Johnsons mordmysteriesaga fortsetter med Wake Up Dead Man, som nok en gang bringer tilbake Daniel Craig som detektiven Benoit Blanc, i tillegg til en helt ny rollebesetning som inkluderer Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott og Cailee Spaeny. Det er imidlertid den 35 år gamle briten Josh O'Connor, fra The Crown, Challengers, og The Mastermind, som briljerer som filmens egentlige hovedperson. Craig dukker faktisk ikke opp før godt over den første halvtimen av filmen...

Regissøren av Looper og Star Wars: The Last Jedi vet at seerne, når de står overfor en whodunnit, tror de er smartere enn filmskaperne, så hver gang han lager en av disse Knives Out filmene, lover han å riste om på ting og gi dem noe uventet. I dette tilfellet tar han imidlertid en mer subtil tilnærming sammenlignet med de tidligere filmene og fokuserer mer på karakterenes psykologi og mindre på et obskurt plot.

Ja, den har alt du forventer av en Knives Out -film, som en stjernespekket rollebesetning med eksentriske karakterer, mye humor og uventede vendinger. Men ingen av disse vendingene føles påtvunget, slik det ofte skjer med denne typen filmer, tonen er mer dyster, og selv om Craigs Benoit Blanc har noen strålende øyeblikk, er rollen hans mer redusert for å fokusere mer på Josh O'Connors karakter og utvikling.

Filmen starter med en lang prolog der alle karakterene blir introdusert uten for mye tidligere kontekst. Det er mye informasjon og føles litt overveldende, men det er verdt (den lille) anstrengelsen. Tonalt står Wake Up Dead Man i skarp kontrast til den forrige filmen, Glass Onionsom foregikk i en milliardærvilla og kanskje gikk for langt i å bryte sjangerkonvensjonene (ved å lage et falskt mordmysterium inne i et ekte mordmysterium), noe som gjorde at vi var litt utslitte på slutten og følte at regissøren lekte med oss, som om han følte at han måtte vise hvilket geni han var (og det er han).

Wake Up Dead ManI stedet kaster han all overdådigheten over bord og presenterer en mye mer begrenset film, både narrativt og stilistisk: Vi bytter ut det store herskapshuset i glass med en liten nygotisk kirke i en liten landsby, drevet av en moralsk korrupt prest spilt av Josh Brolin, som manipulerer og radikaliserer den lille gruppen av sognebarn som fortsatt våger å delta i messene hans.

Den lille, grå kirken og den mørkere skogen som omgir den, er alle stedene der handlingen utspiller seg, et mørkt og stemningsfullt uttrykk som i enkelte klaustrofobiske scener nærmer seg skrekksjangerens visuelle stil (Johnson har sagt at han har latt seg inspirere av Coppolas Dracula). I mine øyne passer den visuelle stilen, som er mer lik det høstlige uttrykket i den første filmen, mye bedre til denne typen filmer enn de solfylte bassengene og luksusen fra Glass Onion. Mindre er mer i alle betydninger av ordet, og filmen nyter godt av den gåtefulle atmosfæren som passer godt til tematikken som manuset utforsker.

Wake Up Dead Man føles som en mer selvsikker og moden film, mindre opptatt av å levere rask spenning fra umulige plottvridninger og mer tro på karakterene sine. Selvsagt er det et stort mysterium som ingen andre enn Benoit Blanc kan løse, og som tittelen antyder, vil det skje overraskende ting i løpet av de 144 minuttene filmen varer. Men intrigen er ikke utelukkende avhengig av sjokkerende avsløringer, og tempoet i etterforskningen er ikke like spennende (med den ulempen at Blanc føles mer som et vitne enn en faktisk aktiv etterforsker), og i stedet er det som holder deg i stolen å forstå motivasjonen til karakterene og deres psykologiske utvikling; hvorfor handler og tenker de på den måten.

Som et resultat føles denne filmen mer introspektiv enn de andre, mindre spennende å se på, men mer interessant å tenke på mens man ser den og etter at man har sett den. Rian Johnson lar ikke sjansen gå fra seg til å reflektere over hva begrepet tro betyr for ulike mennesker, og dialogen mellom Blanc og Jud (O'Connors rollefigur, en prest) handler om hvordan tro kan være en kilde til sterk emosjonell støtte og samtidig et verktøy for å manipulere mennesker med gode eller dårlige hensikter.

Wake Up Dead Man er nok en triumf i Rian Johnsons upåklagelige karriere. Den når nok ikke de samme høydene som den første filmen, som var like smart, spennende og gjennomtenkt, men lykkes i å gjøre noe annerledes med et premiss som etter tre filmer ikke viser noen tegn til utmattelse. Den typen film som, selv om den kan etterlate deg med en litt kjølig følelse, vil vokse på deg jo mer du tenker på den og jo mer du ser den på nytt, noe du kan gjøre på Netflix fra 12. desember.