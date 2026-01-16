HQ

Med tanke på hvor 28 Days Later -serien befant seg etter at 28 Weeks Later kom i 2007, virket det helt usannsynlig at vi noen gang skulle komme tilbake til det postapokalyptiske Storbritannia for å se en utvidelse av skrekkfilmserien. Men fansenes bønner ble hørt i fjor sommer da regissør Danny Boyle og manusforfatter Alex Garland ble gjenforent for å levere den sterke 28 Years Later, en film som snart ble etterfulgt av et nytt kapittel kjent som 28 Years Later: The Bone Temple. Dette er en direkte oppfølger til filmen fra 2025, og fortsetter i utgangspunktet rett etter hendelsene i den filmen, selv om fokuset er flyttet en smule bort fra de overlevende på øya Lindisfarne for å skildre balladen om den grusomme Jimmy Crystal og den godhjertede Dr. Kelson.

The Bone Temple er svært lik 28 Years Later i den forstand at temaene frykt, redsel og fullstendig fortvilelse er i høysetet, mens blod og vold brukes hyppig for å gjøre tilskueren enda mer ukomfortabel. Når alt kommer til alt, er det Garland som har skrevet denne filmen også, så man skulle forvente at likheten mellom de ulike delene i serien var til stede, ettersom Civil War og Warfare -skaperen har over to tiårs erfaring med å jobbe med denne serien. Boyle sitter imidlertid ikke i regissørstolen denne gangen, men i stedet er det Nia DaCosta fra The Marvels som har tatt over. Jeg vet hva du tenker, men det er ingen grunn til å være bekymret, for DaCosta trives i denne filmen og leverer et epos som føles som om det hører hjemme i franchisen på alle nivåer.

Premisset for The Bone Temple er en ganske enkel affære. Som i alle andre filmer i denne serien konsentrerer den seg om en håndfull individer og ser hvordan de klarer seg i dette forvridde og beseirede landet. Ralph Fiennes spiller igjen en nøkkelrolle som Dr. Kelson, og denne filmen utforsker mer om hans ensomme liv og hvordan han fortsetter å utvide benhuset sitt og til og med forsøker å behandle de smittede. Et annet sted finner vi Jack O'Connells Jimmy Crystal, en virkelig hjemsøkende og djevelsk satanist som utsetter seeren for ubehagelige scener mens han skjærer seg vei gjennom landet og etterlater blod og død i sitt kjølvann. Hvis Sinners ikke var nok til å bevise hvilket talent O'Connell har når det gjelder å spille skurker, vil hans rolle som Jimmy Crystal i The Bone Temple mer enn overbevise deg om at han har det som skal til for å stå skulder ved skulder med de beste.

Mellom disse to buene som etter hvert krysser hverandre, serverer The Bone Temple en historie om elendighet og smerte. Den er grusom og mørk, brutal og voldelig, og hadde det ikke vært for noen få lykksalige øyeblikk av håp innimellom, kunne dette vært en av de mest håpløse fortellingene i nyere tid. Det er til tider en virkelig forskrudd affære, men i en autentisk 28 Days Later -stil klarer den på en eller annen måte å etterlate deg med håp, og leverer en langfilm som har alle de opp- og nedturene og prøvelsene som utgjør de beste fortellingene.

Den kanskje største styrken til The Bone Temple er imidlertid hvor effektivt den utnytter seerens tid. Filmen varer under to timer, og fortellingen er strukturert på en slik måte at tempoet er utrolig balansert. Det er ingen langdryg andre akt som gjør at man må se på klokken ofte, eller et siste kapittel som kommer og går uten å etterlate noe særlig inntrykk. Den er rett og slett sterk på alle punkter, med minneverdige scener og øyeblikk gjennom hele filmens varighet som vil overraske, hjemsøke, få deg til å smile og glise, og til og med få deg til å føle deg kvalm til tider. Den er et godt eksempel på at filmer ikke trenger å være over 150 minutter lange for at en seer skal føle seg fornøyd. 110 minutter er mer enn nok.

Ellers byr The Bone Temple på en film med eksepsjonelle og vakre valg av lokasjoner, noen bemerkelsesverdige kulisser og visuelle spektakler, og prestasjoner som får karakterene til å skille seg ut og føles minneverdige. Og selv om jeg ikke skal gå inn på hva som skjer i detalj, spesielt ikke i siste akt, vil jeg si at The Bone Temple, i likhet med 28 Years Later, setter retningen for neste kapittel uten å tøye den videre fortellingen i en slik grad at det føles som begynnelsen på et nytt filmunivers. Denne serien vet hva den vil være, leverer på de elementene og premissene som fansen forventer, og gjør det i form av tette og interessante historier som holder oppmerksomheten din hele veien.

Nå håper jeg Sony snart begynner å jobbe med neste kapittel i serien, for jeg gleder meg virkelig, virkelig til det som kommer.