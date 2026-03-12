Det finnes en versjon av en dokumentarfilm om Melania Trump som kunne ha vært virkelig fascinerende. Her er en kvinne som vokste opp i kommunisttidens Jugoslavia, jobbet seg gjennom Europa som modell, havnet i New York og til slutt ble USAs førstedame (to ganger). Melania Den Amazon-finansierte dokumentaren, regissert av Brett Ratner, er ikke den filmen.

I stedet følger filmen de 20 dagene som ledet opp til Donald Trumps andre innsettelse, og dekker planleggingen, innredningen og middagene med levende lys. Det er i ordets rette forstand en coffee table-bok som er levendegjort, vakker å se på, umiddelbart forglemmelig, og aldri ment å bli lest. Melania Trump er aldri uten sminke eller høye hæler gjennom hele filmen, alltid upåklagelig satt sammen, ikke et hårstrå på feil plass, noe som kan være beundringsverdig disiplin, eller kanskje nettopp problemet.

Filmen er laget med Melania selv som utøvende produsent, med full redaksjonell kontroll. Bare det faktum alene burde fortelle alt. Det er hennes historie, og som hovedrolleinnehaver og utøvende produsent forteller hun den slik hun selv vil, krydret med innslag fra favorittsangene sine, deriblant Michael Jacksons "Billie Jean". Det er ikke noe galt i å kontrollere sin egen fortelling, men når du kontrollerer den så stramt, er det noe som er galt. Eller det er ingenting, kan vi si...

Det finnes korte øyeblikk der noe ekte nesten bryter gjennom. Kameraet fanger Melania i øyeblikk der hun virker lykkelig, synger med på "Billie Jean" sammen med sjåføren sin, og virker oppriktig komfortabel når hun omgås designeren Hervé Pierre eller den franske førstedamen Brigitte Macron. Disse sekundene er merkelig overbevisende nettopp fordi de føles ubevoktet. Men filmen stoler ikke på dem. Den klipper bort, går tilbake til spaserturen i sakte film, det dvelende bildet av stiletthæler på marmorgulv. Hvis du har sett traileren til The Devil Wears Prada 2, som inneholder bilder av stiletthæler som går nedover korridorer, har du en idé om hva Ratner er ute etter her.

Filmen åpner til tonene av Rolling Stones' "Gimme Shelter", noe som får det til å høres ut som om filmen kommer til å innta en trassig holdning. Men Melania er så nøye med å feire at den aldri vasser i kontroversielle farvann. Til tross for hennes egen innvandrerhistorie nevnes ikke innvandringspolitikken som hennes mann har kjempet for. I et talende øyeblikk velger hun ut et glass som skal graveres med presidentens segl, og henviser til "mitt hjemland" (hun er født i det som i dag er Slovenia) uten å nevne det ved navn. Filmen, i likhet med sitt emne, svever like over detaljene.

På et tidspunkt kommer hun innom mens Donald Trump øver på innsettelsestalen sin, og foreslår at han skal kalle seg "en fredsmaker og en forener". Han inkorporerer det. I filmen blir dette avspilt til stor applaus, med et takknemlig nikk til hans kone. Det er ikke helt slik det utspilte seg i virkeligheten, ettersom applausen og nikket er redigeringstriks. Det er en liten manipulasjon, men en avslørende en. Dette er en film som ikke bryr seg om skillet mellom sannhet og optikk.

Den forretningsmessige konteksten rundt filmen er ærlig talt mer interessant enn selve filmen. Amazon betalte 40 millioner dollar for distribusjonsrettighetene (den høyeste prisen som noensinne er betalt for en bestilt dokumentarfilm) og brukte angivelig ytterligere 35 millioner dollar på markedsføring. Det gjør Melania til den dyreste reklamefilmen i historien. Spekulasjonene om hva Amazon egentlig kjøpte (tilgang, goodwill, politisk dekning) kommer til å vare flere tiår lenger enn selve filmen.

Kritikerne ga den 11 % på Rotten Tomatoes, mens verifiserte billettkjøpere ga den 99 %, det største gapet mellom kritikere og publikum i nettstedets historie. Denne splittelsen sier mer om USAs nåværende tilstand enn filmen gjør. De som elsket den, kom for å elske den, de som ikke gjorde det, gikk ikke. Og som vi tidligere har bemerket, kommer nesten alle positive anmeldelser fra kontoer som ennå ikke har anmeldt noe annet prosjekt.

Til syvende og sist er Melania ikke støtende, det er ikke engang spesielt irriterende når du har justert forventningene dine. Det er rett og slett, hardnakket, fantastisk tomt. En elegant innpakket eske uten noe inni, som ber om å bli beundret for båndet.