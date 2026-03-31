HQ

Da jeg skrev anmeldelsen av The Super Mario Bros. Movie for nøyaktig tre år siden, roste jeg det jeg mente var en strålende filmatisering av den særegne fantasien som er Shigeru Miyamotos, Takashi Tezukas og Koji Kondos Soppriket. Men jeg kritiserte én ting fremfor alt: at den ikke ga mye rom for å slappe av, og at den føltes noe hul. Så snart den forlot Brooklyn, bombarderte den deg med den ene actionsekvensen etter den andre, mistet tråden og satset helt og holdent på nostalgiske referanser. Men, hei, den var så vakker og noen av karakterene var så godt avrundet at den var verdt å anbefale selv til de som ikke er kjent med videospillene, hvis det er noen igjen der ute.

The Super Mario Galaxy Movie tar ikke hensyn til den ofte gjentatte kritikken, og gjentar faktisk den dopaminbombende formelen skreddersydd for ADD-generasjonen med enda mer frenesi, om det er mulig. Problemet er bare at den denne gangen gjør det nesten uten å legge noe grunnlag.

HQ

Det ville være hyklersk å forvente at denne animasjonsfilmen skulle ha troverdigheten og karakterdybden til Gudfaren, men for å identifisere dem eller i det hele tatt skille dem fra hverandre, og for at deres femtende vits skulle lande mer effektivt, hadde skuespillerne trengt litt mer omsorg og dialog på skjermen. Eller noe i retning av elegansen og tilbakeholdenheten i hundesekvensen. Jeg sier dette fordi Rosalina blir helt satt på sidelinjen etter en lovende introduksjon, fordi Yoshi går fra å være en spennende oppdagelse til å bli en statist i bakgrunnen, fordi det føles rart at Fox McCloud stjeler rampelyset for en stund, selv om figuren og sekvensene hans har blitt veldig kule. Hvis man stripper oppfølgeren for Donkey Kongs personlighet og hans familie, hvis Lumas viser seg å være nok en barnslig versjon av Toads, og hvis de mest unike høydepunktene fra den første filmen forsvinner, blir dette en rekke gags som støttes opp av visuelt spektakulære scener.

Og så er det en annen definerende faktor jeg håpet de ville utnytte: leken med tyngdekraften fra Super Mario Galaxy-titlene. Det er ett og annet nikk til dette, særlig i Casino-delen, men hvor er følelsen av vektløshet fra videospillene? Den opp-ned-vendte verdenen, problemet med tre legemer, eller den skiftende tyngdekraften... På Wii, og selv for dem som nylig har spilt på Switch/2, var og er dette fantastiske opplevelser som filmen ikke klarer å kapitalisere på. Ja, du ser asteroider og større planeter som er inspirert av eller direkte kopiert fra spillene, og selvfølgelig er det mye romfart og hopping, men selve essensen, den rene oppfinnsomheten i disse spillene, blir utvannet.

I stedet ser du mye mer fra Super Mario Odyssey, men som raske klipp (Cascade, Sand) og ofte til og med malplassert (en viss sang når den ikke passet). Medleyen trekker også veksler på Mario Sunshine og Wonder, men ofte uten å etablere referansen ordentlig. Av denne grunn kommer de beste elementene visuelt sett fortsatt fra de eldre spillene, og sannheten er at i de mye bedre sluttscenene gjør den veldig god bruk av pikselkunsten fra Super Mario Bros. og Super Mario World. Endelig noe overraskende, nesten på slutten.

Og det er kanskje det The Super Mario Galaxy Movie mangler mest: overraskelse og mystikk, enten det er på et narrativt eller kunstnerisk nivå. Det er utrolig flatt sammenlignet med det fabelaktige kildematerialet, og klarer å viske ut grensene for flere karakterer, inkludert Mario selv, den antatte hovedpersonen. Riktignok er det et par foreløpige antydninger til romantikk, prinsesse Peachs opprinnelse avsløres som forventet, og Bowser og hans historiebue stjeler nok en gang showet: Selv om de ikke helt når opp til første gang, utvikler de seg morsomt og i tråd med spillene.

HQ

Når alt dette er sagt, er det selvfølgelig en uunnværlig film for fans. Hvis du vil se de beste gjengivelsene av Mario-verdenene, er det en fryd for øyet. Selv om den tar for mye for gitt, er det alltid små detaljer å hekte seg på når kjedsomheten setter inn (selv om påskeeggene ikke er like mange eller like gode denne gangen). Og Brian Tyler hyller nok en gang Koji Kondo og Mahito Yokota på best mulig måte, og bare på grunn av lydsporet ville det vært verdt å se Mario Galaxy-filmen selv med lukkede øyne. Men jeg mistenker at denne repeterende formelen for å kompensere for tullet ikke vil fungere like godt som den gjorde første gang, og det betyr dessverre at denne filmen ikke passer for alle publikummere. Dette må de ta lærdom av til DKs nå så forutsigbare tilbakekomst på det store lerretet.