HQ

Sam Raimi er en ganske fascinerende filmskaper, ettersom han er ansvarlig for noen av de mest kjente skrekkfilmene, deriblant Evil Dead og Army of Darkness, samtidig som han var en viktig bidragsyter til å gjøre superheltfilmer så populære som de er i dag, takket være den tidløse Spider-Man-trilogien. Selv med denne episke filmografien, som mange regissører ville solgt sjelen sin for å kunne skryte av, har Raimi ikke vært særlig relevant de siste 15-20 årene, for siden Spider-Man 3 har han som regissør levert Dra meg til helvete, Oz the Great and Powerful og Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tre filmer som sannsynligvis vil bli referert til i historien som noen av hans mindre velrenommerte verk. Så å si at Raimi trenger en seier er kanskje litt riktig.

I år er Raimi tilbake i regissørsetet og står bak en skrekk-thriller som er mer beslektet med filmene han gjorde seg bemerket med. Etter å ha spilt sammen med Rachel McAdams i det siste Doctor Strange-eposet, har skuespilleren og regissøren igjen funnet sammen i Send Help, en overlevelsesfilm som dreier seg om to mennesker som er fanget på en øde øy, der ting ikke er helt som de ser ut til å være...

HQ

Det er en fascinerende film som er skrevet av Damian Shannon og Mark Swift, fordi den ikke følger de tradisjonelle standardene for helter og skurker. Starten av historien legger opp til et mer typisk plot om en undervurdert arbeider og hennes hevngjerrige sjef, og man blir vitne til hvordan McAdams' Linda blir plaget og ertet av selskapets nye nepo-baby-sjef Bradley, spilt av Dylan O'Brien. Umiddelbart begynner man å ane at det er slik den videre handlingen vil utspille seg, og man utforsker hvordan Linda takler de spydige stikkordene og fornærmelsene, men en ganske rask flyulykke, der både sjef og ansatt skyller opp på en strand langt borte, endrer denne dynamikken nesten øyeblikkelig.

Dette er en annonse:

Linda, som er en stor Survivor-fan, har et talent for overlevelsesteknikker og -ferdigheter, og dette snur opp ned på dynamikken, slik at den ansatte blir sjef og sjefen blir en lojal undersått. I løpet av den neste timen ser vi et vennskap blomstre av bekvemmelighet, inntil hemmeligheter sakte blir avslørt og skjulte motivasjoner og personlighetstrekk kommer til overflaten, noe som fører til en eksplosiv hendelse der blod blir utgytt, liv blir tatt og grusomheter begraves i sanden for å gå tapt for ettertiden.

I de to første aktene av Send Help får vi bare en forsmak på Raimis signaturregi, med hektiske og urovekkende scener som dukker opp innimellom. Det kan være hvordan de to overlevende karakterene spretter mot hverandre på forvridde måter, å se Linda nedkjempe et CGI-svin på den mest voldelige måten, å se hvordan den ene overlevendes isolasjonsbrytende oppdagelser endrer situasjonen uten at den andre overlevende er klar over det. I over en time er det faktisk ikke mye skrekk i denne filmen i det hele tatt, med mer fokus på spenning og ujevnt effektiv mørk komedie, og selv om det er greit, fører det til en film som mangler litt trøkk, for mens McAdams er karismatisk og livlig, viser O'Brien seg å være mindre av en utpreget hovedrolle. Jeg vil gå så langt som å si at filmens to første akter rett og slett er middelmådige.

Heldigvis er det i tredje akt at Raimi virkelig får vist hva han kan. Denne siste akten går som et lyntog, og vi får se hvordan hemmeligheter blir avslørt og hvordan de to overlevende håndterer konsekvensene. Igjen, det når aldri full skrekkstatus, men det er langt mer urovekkende enn det som ble servert før, med rikelig med blod innbakt der vi får se utstukkede øyne, skalperte hoder, drepte mennesker og til og med korte zombie-hoppeskrekk. I denne siste akten vil du ikke se bort bortsett fra når du krymper deg når karakterene prøver å drepe hverandre på de mest voldelige måtene som er mulig. Det er en briljant avslutning som du ikke kan annet enn å ønske at ble reflektert gjennom hele filmen, noe som gjør den til mer av en survivor-horrorfilm enn en ørkenøy-thriller, slik den er i over 60 minutter.

Dette er en annonse:

Et ujevnt tempo i handlingen, selv om den avsluttes sterkt. Men helheten er i det minste godt satt sammen, ikke sant? For det meste, ja. Det er noen ganger hvor CG er brukt til virkelig stygg og dårlig effekt, blant annet på utsikten og under villsvin-kampen, hvor noe av fryktfaktoren og spenningen går tapt fordi det er så tydelig hvilke deler av filmen som er filmet på et ekte sett og hvilke som er satt sammen i en lagerhall foran en blå skjerm. Det er litt avskrekkende og gjør at man skulle ønske at disse scenene enten ikke ble brukt, eller at de ble gjort med bedre og mer effektive digitale effekter.

For å slutte sirkelen: Hvis Raimi trenger en seier for å vende tilbake til å være en av filmverdenens beste filmskapere for tiden, så er Send Help ikke akkurat det. Det er en fin og perfekt underholdende film, men den er også litt forglemmelig og mangler karakter. Med en spilletid på under to timer blir du ikke lei av å se denne filmen, men når rulleteksten er over, vil du heller ikke sitte igjen lamslått eller imponert. Det er en grei film, og det er ikke noe galt med det, men den kommer ikke til å gå inn på listen over Raimis beste.