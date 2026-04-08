Jøss, så merkelig denne er. Det er få filmer som fremkaller så mange følelser og tanker som det Mercy fikk meg til å oppleve i løpet av sin ca. 100 minutter lange spilletid. Det er et bisart prosjekt fordi det stiller spørsmål om den kunstige intelligensens stadig mer anmassende tilstedeværelse i samfunnet, og så legger det frem disse argumentene i et filmformat som nesten føles som en TikTok i spillefilmlengde. Det er mye her som irriterer meg, men likevel er Mercy en ganske underholdende film.

Handlingen tar oss med til en semi-futuristisk verden overkjørt av kriminalitet og uro, en skildring av Los Angeles for å være nøyaktig, der politiet og rettssystemet har bestemt seg for å ta grep ved å eliminere behovet for en full jury av ens likemenn og ganske enkelt gi en anklaget person 90 minutter til å overbevise en AI om rimelig tvil mot deres domfellelse, ved å fungere som en kombinert detektiv og tiltalt. Hvis de får skyldprosenten under 92,5 % før de 90 minuttene er omme, får de en ny sjanse i livet, men hvis de mislykkes, blir de henrettet i den samme stolen som de for øyeblikket sitter i som gisler.

Når det gjelder fortellingen, er det substans og potensial her som vil holde på oppmerksomheten din. Historien er lagt opp på en sanntids 24-lignende måte, der de 90 minuttene tikker av gårde i samme tempo for Chris Pratts tiltalte detektiv, Chris Raven, og for seeren, og dette gjør mye for det anspente tempoet. Men et slikt plot åpner også døren for alle mulige andre moralske tvetydigheter, der man begynner å bli distrahert av premisset og spørre seg hvorfor noen ved sine fulle fem syntes dette var en god idé, og hvorfor AI-dommeren (Maddox), spilt av Rebecca Ferguson, får full makt og autokrati til å hacke seg inn i hva hun vil og få tilgang til hvilke data hun måtte ønske under påvirkning av den tiltalte i jakten på sannheten. Bør vi bryte alle lover og krysse alle grenser i jakten på rettferdighet? Det var det denne filmen til slutt fikk meg til å stille spørsmål ved, til tross for at det egentlig ikke er poenget med historien.

Men uansett, til tross for noen ujevne ideer og hikke underveis, er det et ganske engasjerende og friskt plot her som er satt sammen på en overbevisende måte. Det er ingen Oscar-vinner eller noe skriftlig mesterverk, men den har mer substans og stil enn mange moderne actionepos kan skilte med. Hovedproblemet til Mercy ligger snarere i hvordan den er satt sammen som film, da den er filmet på en nesten TikTok-aktig måte som flyter mellom klipp, bodycam-opptak og videosamtaler, alt mens Pratt sparker og skriker når noe ikke går som han vil, og Ferguson viser absolutt ingen tegn til følelser takket være å portrettere en livløs AI. Den beste måten jeg kan beskrive hvordan Mercy utspiller seg på, er som en langfilm fra Cyberpunk 2077, der vi får studere og avdekke åsteder, revurdere data og informasjon, lese gjennom e-poster og krypterte meldinger, alt i jakten på sannheten. Det er et bisart oppsett som får Mercy til å føles som om den er satt sammen av en AI med en forkjærlighet for filmskaping.

Selv om jeg synes at den sterkeste delen av Mercy er det narrative premisset, gjør filmen også et ganske skuffende grep ved å komme rett til poenget med å begynne å stille noen av de store spørsmålene jeg stilte ovenfor, og deretter bare rulle rulletekster, slik at du sitter igjen med en utilfreds smak i munnen, spesielt med tanke på de ganske slående plotvendingene som oppstår i siste akt. Det hele føles som en film som ble satt sammen utrolig raskt, noe som er litt skuffende ettersom det er potensial å utforske, spesielt fra et verdensbyggende og moralsk perspektiv.

Det er på grunn av alt dette at jeg sitter igjen litt forvirret av Mercy. Det er ikke en katastrofefilm på linje med den andre TikTok-lignende filmen fra War of the Worlds, men den er heller ikke fantastisk. Det er øyeblikk av kvalitet, en historie med godt potensial, et stramt oppskrudd tempo som holder deg engasjert, men det er også så mye på redigerings-, skuespiller-, til og med kreativ visjon-fronten at Mercy ikke etterlater et tilfredsstillende inntrykk på deg. Det er nok en film man kan gå glipp av, selv om de som ser den nok ikke kommer til å hate den, på en eller annen måte...

