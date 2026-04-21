Michael Jackson, sannsynligvis den største musikkstjernen gjennom tidene, og i hvert fall den største uten en Hollywood-biografi, har nå den obligatoriske "kinobegivenheten" i IMAX for å ta kronen fra Bohemian Rhapsody som den mest innbringende musikkfilmen noensinne. Problemet er at Michael Jackson er en svært kompleks figur, med en kontroversiell side, blant annet sexanklager mot mindreårige, og en film produsert av boet etter Michael Jackson og med Jaafar Jackson, den talentfulle nevøen til Michael Jackson, i hovedrollen, ville aldri kunne dekke alle disse temaene på en upartisk måte.

Det viser seg at Michael ikke dekker dem i det hele tatt, noe som ble rapportert av Variety for flere uker siden: Hele filmens tredje akt, som var sentrert rundt skandalen da Jackson først ble anklaget for seksuelle overgrep mot en mindreårig i 1993, og hvordan den endret Jacksons liv og hans polariserende forhold til media, ble skrotet. Disse episodene i Michael Jacksons liv nevnes overhodet ikke i filmen.

Faktisk viser ikke filmen Michael Jackson i noen annen form enn som en guddommelig skapning sendt fra himmelen, som bestemmer seg for å donere alle pengene fra oppgjøret etter den skremmende Pepsi-reklameepisoden til sykehusets brannskadesenter, i det som fungerer som filmens klimaks. Michael Jackson er en uskyldig, elskelig og feilfri person i løpet av filmen (som bare dekker begynnelsen av karrieren hans, frem til 1984), og det gjør den ekstremt overfladisk og til og med kjedelig. Å fjerne alt som potensielt kunne sverte figuren Michael Jackson, betyr også å fjerne alt som kunne få ham til å føles som en virkelig person og ikke en idolisert figur, med karisma på skjermen, men med mindre dybde enn en stjerne i et videoklipp.

HQ

Det var ikke alltid slik det skulle være: Ifølge Variety fant filmskaperne sent i produksjonen ut at en av Jacksons anklagere, Jordan Chandler, hadde en klausul som hindret at han ble avbildet eller nevnt i noen film, noe som førte til den drastiske endringen i filmen. Så hvis den største skandalen i karrieren hans og det avgjørende punktet som endret Michael Jacksons karriere og liv for alltid, ikke engang kan nevnes, hva er da poenget med filmen? For ikke å snakke om... to filmer: Michael er ment å være bare del 1, og siden den bare går frem til Victory Tour i 1984, da han endelig forlot brødrene sine for å bli soloartist, har den i det minste en gyldig unnskyldning for ikke å vise de mer dramatiske (og absolutt verdt å utforske i en film) aspektene av livet hans.

Filmens største og mest sjokkerende feil er at selv med muligheten til å virkelig fokusere på Michael Jacksons tidlige år, til å utvikle ham som person før berømmelsen og æren, og ikke forhaste seg med å fortelle hele livet hans på to timer, klarer Michael likevel ikke å skildre ham med noen dybde. Filmen handler bare om én ting: forholdet mellom Michael Jackson og hans voldelige far Joe, og det utvikles på en svært overfladisk og forutsigbar måte, som bare holdes oppe av Colman Domingos energiske prestasjon. Joseph Jackson eksisterer ikke som karakter annet enn som filmens antagonist og eneste kilde til friksjon.

Alt er (med ordspill ment) svart eller hvitt. Filmskapernes vegring mot å utfordre karakterene eller tilskueren på noen som helst måte tar nesten helt knekken på filmen og fratar den enhver spenning og interesse, og den holder seg bare gående fordi musikken objektivt sett er flott, og som forventet er musikkscenene, inkludert en gjenskaping av Thriller-innspillingen, svært godt utført ... men meningsløse for handlingen: deres eneste formål er å nyte Michael Jacksons musikk og danser på det store lerretet, som er den eneste virkelige verdien filmen har å tilby.

Bortsett fra forholdet mellom far og sønn, snakker ikke filmen om noe annet: forholdet mellom Jackson og brødrene hans, for eksempel, ignoreres på uforklarlig vis; du får hint om hvordan han utviklet musikken sin eller markedsføringsavtalene sine, men det forklares heller ikke ordentlig; og den våger ikke å forestille seg hvordan Jacksons sanne personlighet eller privatliv var: sannsynligvis det beste valget for ikke å være spekulativ og forbli respektfull i skildringen av en person som ikke er her lenger, men ikke den beste ideen hvis du har som mål å skildre en interessant karakter.

Hva sitter vi igjen med? En rekke lange musikalnumre, usammenhengende musikk-biopic-troper du har sett hundre ganger, men knapt nok en historie til å holde det hele sammen. Det er ingen dramatikk eller følelser, karakterene er karikaturer, og når det musikalske klimakset kommer (i likhet med Bohemian Rhapsody avsluttes filmen med en rekke lange musikalopptredener), føles det bare unødvendig. Freddie Mercury-biografien, med alle sine mangler, fortjente likevel den slutten som et emosjonelt klimaks når hele bandet endelig blir gjenforent (selv om det var et påfunn fra filmskaperne). Michael kopierer ideen for å avsløre dens sanne natur: et sjelløst kommersielt knep for å tjene penger på Michael Jacksons talent med minimal risiko.

Med disse biografiske filmene, uansett hvor trofaste de er, bør du i det minste føle at du har blitt kjent med den virkelige personen bak musikken, lært om det gode og det dårlige, akseptert dem (eller ikke) med sine dyder og sine feil. Michael er ikke opptatt av det, den har dybde som et papirark, og det blir helt klart at den bare er opptatt av å melke Michael Jackson, tjene penger på musikken hans, og har absolutt ingenting relevant å si.

Michael Den utforsker ikke Michael Jackson som person, den avslører ingenting om hans personlighet eller hans forhold til brødrene, den forklarer ikke hvordan han ble verdens mest berømte person. Det eneste den gjør, er å fortelle om et forutsigbart og dårlig skrevet forhold mellom en voldelig far og sønn som kunne ha fungert som et underplott, men som ikke fungerer som ankerfeste i en film som denne. Selv musikalnumrene, som er godt laget, føles overflødige og med vilje strukket ut for å få filmen til å vare i over to timer. Kanskje del 2 vil rette på det, men det er liten grunn til å betrakte denne Michael Jackson-sagaen som noe annet enn en pengemaskin uten historiske eller kunstneriske ambisjoner.