Før den ble den overraskende kinosuksessen i 2006, var Djevelen bærer Prada en roman av Lauren Weisberger, som fortalte om sine erfaringer med å jobbe i Vogue og avslørte den hensynsløse og ofte voldelige mote- og journalistverdenen, men som først og fremst rettet skytset mot Anna Wintour, den berømte Vogue-redaktøren (som trakk seg i fjor, selv om hun fortsatt er involvert i magasinet, samt Met Gala). I filmatiseringen ble karakteren moderert og gjort mer sympatisk, sannsynligvis som en blanding av at filmskaperne forsøkte å gjøre filmen mer lettfordøyelig og Meryl Streeps uunngåelige karisma.

The Devil Wears Prada 2, som kom ut tjue år senere, er ikke inspirert av Weisbergers to oppfølgerromaner. Manusforfatter Aline Brosh McKenna og regissør David Frankel, som alle er tilbake fra den første filmen, lager en helt ny historie som føles forfriskende lik originalen, beholder alle dens kvaliteter og klokt nok implementerer mer enn et par nikk til aktuelle saker, selv om de nok en gang myker opp de skarpe kantene og nekter å grave dypere i jakten på en snillere og mer brukbar film.

Det beste med å ha latt det gå 20 år mellom de to filmene, er at det nå finnes nye laster og onder i mote- og journalistbransjen å kritisere. For eksempel er massive oppsigelser og nedskjæringer fra konglomerater som søker maksimal profitt til minimal kostnad en sentral del av historien, noe som umiddelbart vil vekke minner om tilfeller som The Washington Post som sa opp hundrevis av mennesker etter å ha blitt kjøpt av Jeff Bezos). Filmen skildrer også, i mindre grad, de trykte medienes død, nedgangen for ordentlig journalistikk i en tid med hurtigmatinnhold, farene som kunstig intelligens utgjør for journalistikk og mote (og alt annet), alt sammen blandet i en tid med sosiale medier og memes.

Konteksten har endret seg mye, og det gjør at The Devil Wears Prada 2 føles relevant og oppdatert, selv om kjernen i historien ikke endrer seg mye, noe som er gode nyheter for fans av den første filmen, som vil føle seg hjemme. Alle de fire hovedkarakterene er tilbake: Meryl Streep som Miranda Priestly, direktør for det Vogue-aktige Runway-magasinet; Anne Hathaway som hennes tidligere assistent som er blitt prestisjejournalisten Andy; Emily Blunt som hennes andre tidligere assistent som nå er blitt sjef hos Dior; og Stanley Tucci som Mirandas lojale høyre hånd som fortsetter å stå ved hennes side til tross for hva hun gjorde mot ham i forrige film...

Svært få nye karakterer introduseres, og ingen av dem har noen vesentlig rolle utover å være tilbehør til de fire hovedkarakterene: Heldigvis er dette ikke nok en "passering av fakkelen"-oppfølger, og mye av filmens glede kommer av å se hvordan noen ting, til tross for tidens gang, aldri virkelig forandrer seg, noe som noen ganger er traumatisk, men som her skildres på en morsom og merkelig betryggende måte. Noen av de morsomste øyeblikkene kommer likevel fra erkjennelsen av at noen ting forandrer seg med tiden, og at visse av Mirandas utnyttende handlinger ikke lenger kan aksepteres...

Det hadde vært flott om filmen hadde viet litt mer tid til karakterer som Simone Ashley og Helen J. Shen, de to nye "Emiliene" (og et sårt tiltrengt rasemangfold), men filmen har allerede et veldig godt tempo, og det viser at manuset er omhyggelig balansert for å være så underholdende som mulig og yte alle rettferdighet uten å ta for mange sjanser eller overdrivelser.

Til syvende og sist dreier det meste av filmen seg fortsatt om to ting: det voldelige forholdet mellom Andy og hennes tidligere sjef Miranda, som setter førstnevntes tålmodighet på prøve hver eneste gang, og det dysfunksjonelle forsøket på et vennskap mellom Andy og hennes tidligere kollega Emily. Denne handlingen er også en fin påminnelse om at 20 år høres mye ut, men i virkeligheten er det ikke så lenge: Du vet aldri hvem du kommer til å møte igjen i fremtiden, så vennlighet kommer man langt med...

Konfliktene og plottpunktene som følger og hvordan de utvikler seg, ligner veldig på dem i den første filmen, og akkurat som i 2006 forsvinner den skarpe kritikken av mote- og journalistbransjen og kapitalismens avhumanisering raskt til fordel for en mye mer ensidig og søtladen historie. Mangelen på en karakter som Adrian Grenier, Andys kjæreste i den første filmen, som forsøkte å dytte henne vekk fra den giftige verdenen (en karakter som ble nesten universelt hatet for å være giftig selv og lite støttende, ikke at jeg nødvendigvis er enig), er en bekreftelse på at filmen har til hensikt å hvitvaske en del atferd og verdier som kanskje burde kritiseres hardere i stedet for å være... kledd i Prada.

Er det en dårlig ting for filmen? Selv om jeg kan ha moralske betenkeligheter med det, er realiteten at The Devil Wears Prada 2 er enda mindre interessert enn den første filmen i å være en kritikk av noe som helst, og "rett og slett" mener å være en underholdende historie mellom karismatiske karakterer fylt med vittige dialoger, parodiske vitser og uventede plottvridninger. Og det er mer enn greit for meg, for det fungerer utmerket, filmen er alltid underholdende, morsom og sjarmerende, og Streep, Hathaway, Blunt og Tucci er så fantastiske som man kunne forvente.

Faktisk minnet The Devil Wears Prada 2 meg om den oppriktige feel-good -filmstilen som Hollywood ikke lager lenger fordi de føler at de alltid må være edgy, postmoderne og smartere enn publikum. Det finnes en tro på at det moderne publikummet ikke vil falle for naiviteten i amerikanske komedier fra 90- og 2000-tallet, kanskje fordi de var problematiske når det gjaldt representasjon og mangfold, eller fordi de brukte for mange klisjeer og utslitte ideer. Og som regel var begge deler sant, men med det i bakhodet var deres viktigste drivkraft alltid et ærlig ønske om å få oss til å føle oss bra.

The Devil Wears Prada 2 vil få deg til å tenke over den nedadgående og stygge kapitalistiske verdenen, og få deg til å lure på hvor mye du egentlig ønsker å støtte og være en del av den. Men den vil også få deg til å føle deg veldig bra.