«Kjenner du til historien om Thomas Mann? Jeg kan tenke meg at det føles annerledes hvis du ikke er tysk»

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Dette sa en erfaren tysk filmkritiker til meg noen timer etter at vi begge hadde sett « Fatherland » på filmfestivalen i Cannes, da Paweł Pawlikowskis nyeste verk var en av de mest etterspurte filmene og en av favorittene til å vinne Gullpalmen. Det er en så biografisk og kulturelt forankret historie at jeg var helt enig og forsto hva hun mente, men samtidig kan jeg ikke la være å anbefale den til alle som er interessert i god film, uansett nasjonalitet.

Thomas Mann var «den høyeste autoriteten innen tysk litteratur», som det bokstavelig talt beskrives i filmen, men denne novellen om hans hjemkomst til hjemlandet rundt 1949 handler både om den filosofiske/politiske skikkelsen og familiemannen. Etter hvert som de to sidene gradvis blir skildret, skinner Hanns Zischler gjennom i hovedrollen. Et syrlig, kjedelig, uventet og forutsigbart ansikt for forfatteren. En fjern, vanskelig og såret sjel for faren. Begge tilsynelatende iskalde.

Filmen tegner et utrolig skarpt kontrastbilde helt fra starten, da August Diehls Klaus Mann hilser oss velkommen med en minneverdig telefonmonolog full av kunst og varmere refleksjoner, bare for umiddelbart å gi stafettpinnen videre til sin far og sin søster, som tar rampelyset helt til slutten. Sannsynligvis en genial idé av Pawlikowski for å få oss som tilskuere til å faktisk savne Klaus gjennom hele filmen; det fungerer, men forvirrer også til en viss grad.

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Men for meg er det Sandra Hüller og hennes Erika Mann som bærer mye av filmen på sine skuldre, da Thomas' datter på en fantastisk måte fungerer som forfatterens høyre hånd, men også som hans følelsesmessige utløser, som representanten for det som er igjen av familiens sjel.

Jeg vil ikke avsløre den offentlig dokumenterte familiehistorien eller de spesifikke hendelsene under Thomas Manns besøk i dette konfliktfylte, anspente etterkrigs-Tyskland, men det er nok å si at det er en fascinerende, gammeldags måte å reise tilbake i tiden med hovedpersonene på, som om man ser historien bli skapt i fortiden gjennom et lite vindu.

Det bevisste valget av svart-hvitt, et 4:3-bildeformat og de mange faste langskuddene (mens bevegelse er praktisk talt forbeholdt kjøretøy) gjør at Pawlikowski kan ramme inn skuespillerne annerledes og i strid med dagens trender, og noen av hans opptak, som det der bilen snor seg mellom trærne, brenner seg fast i netthinnen din, akkurat som det gamle familiefotografiet som henger på veggen hos bestemoren din. Mellom hyllesten og den stilfulle fortellingen løfter hans mesterlige visuelle fortelling skuespillernes prestasjoner og vil utvilsomt sette spor.

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Men, «er ord bare bakgrunnsmusikk?» Nei, det er de ikke. Selv om Mann kommer tilbake til sitt land med noen tidligere oppfatninger knust (noen av dem dannet under den store krigen), er det rom for refleksjon og for å forstå hvorfor forfatterens konsept om den titulære «Fatherland » var forut for sin tid og bare mulig etter å ha levd gjennom ulike kriger, sider, posisjoner, tidsaldre og eksil. Dette er tross alt en samproduksjon mellom Polen, Tyskland, Frankrike og Italia, og filmen klarer å formidle de ulike spenningene innenfor og utenfor de tyske grensene, inkludert politisk manipulasjon, press på intellektuelle, nazistisk nostalgi og de motstående sidene i den voksende kalde krigen fra øst og vest.

Jeg likte til slutt de få bitene med svært personlig humor som ble brukt her, som en ekte hilsen til hvordan Mann-familien ville ha oppført seg i sin tid, vil jeg tro. Og selvfølgelig de uunngåelige referansene til den romantikken som tyskerne historisk sett har forholde seg til døden med. Men det er ikke noen tung filosofisk avhandling. Det er en direkte, seriøs, godt tempoet historie som forblir iboende menneskelig helt til den endelige kapitulasjonen.

Når man forlater salen etter den knappe 80 minutters spilletiden, er det som om ikke mye har skjedd, men samtidig som om man har blitt transportert til en annen tid og et annet visuelt språk, alt for å få en privilegert plass til å forstå en større sammenheng. Jeg var kanskje ikke kjent med den mangesidige historien om Thomas Mann, men « Fatherland » fikk meg virkelig til å føle meg nær den som observatør, og den gjorde det med et stykke vakker klassisk filmkunst.

«Burde vi ikke droppe alt og dra til Cannes?»