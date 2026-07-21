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Det har vært en viss oppblomstring innen sports-komedie de siste årene, der Netflix og Apple TV kjemper om å lede an i denne utviklingen. «Happy Gilmore 2» og «Stick» hadde premiere i 2025, og denne sommeren har vi fått «The Hawk» og nå « The Dink, der de to rivaliserende plattformene konkurrerer ved å tilby filmer og TV-serier i et raskt tempo. Men i motsetning til de tre førstnevnte utforsker ikke « The Dink golfverdenen; det vi har her er snarere en utforskning av de sammenvoksende verdenene til tennis og pickleball.

Kort fortalt er filmen en karakterutviklingshistorie som følger en tidligere tennisproff som utvikler en begeistring for en sport han tidligere anså som underlegen og en gimmick. Etter å ha pådratt seg en håndleddsskade, vender Jake Johnsons karakter Dustin «The Hammer» Boyd seg mot fienden, pickleball, for å rehabilitere kroppen og komme tilbake i toppform, slik at han kan forsvare tennisens ære i en ganske ubetydelig og tåpelig konkurranse der svært lite står på spill, og likevel står alt på spill...

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I tråd med de fleste sportskomedier tar « The Dink ikke seg selv altfor alvorlig. Det er øyeblikk der komedien føles overdrevet og som om den prøver for hardt, men det er også rikelig med autentiske og ærlige følelser som gjør at denne filmen føles ren og lidenskapelig, hovedsakelig knyttet til båndet mellom Johnsons hovedrollefigur og Mary Steenburgens pickleball-partner, Candace. Disse to er et uventet par, men de fungerer godt sammen, selv om forholdet går gjennom merkelige opp- og nedturer der man som seer til tider kan føle seg litt ukomfortabel, men også beundre dem i andre øyeblikk. Det er en balanse i forholdet som « The Dink skaper, og den balanserer ofte på grensen mellom å være effektiv og å føles misbrukt. Slik det er, ligger den akkurat på den første siden.

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Ellers spiller Johnson rollen som en middelaldrende klovn like fantastisk som han har gjort flere ganger tidligere. Enten det er i «New Girl», «Self Reliance» eller til og med som Peter Parker i «Spider-Verse»-filmene, er dette en rolle Johnson vet hvordan han skal spille, og i « The Dink gjør han det med stor effekt. Han er ikke helt en total fiasko, men mangelen på ambisjon, det å stadig leve i fortiden, krigen han fører mot dem som har gjort ham urett – alt dette tegner bildet av en mann som er lammet av sine tidligere feil, og til syvende og sist gir det Dusty-figuren god dybde og fungerer som et utgangspunkt for å gjøre ham lett å kjenne seg igjen i. Og komedistilen som er bygget opp rundt Dusty og filmen som helhet, fungerer også godt nok, og tenderer ofte mot fysisk humor, vittige fornærmelser og tørr satire, selv om det er få anledninger der man kommer til å le høyt. Det er rett og slett ikke den typen film.

Resten av rollebesetningen etterlater også et middelmådig inntrykk, med Ed Harris som gjør sitt beste for å briljere som den strenge, men kjærlige og ofte skuffede faren til Dusty og lederen av countryklubben som hele filmen dreier seg om. Men bortsett fra Harris’ stoiske innsats er det få av de øvrige skuespillerne som gjør noe særlig inntrykk, og John McEnroes uunngåelige gjesteopptreden er mer effektiv og minneverdig enn rollene spilt av Chloe Fineman, Patton Oswalt, Chris Parnell, Aaron Chen og til og med Ben Stiller for det meste. Men igjen, denne filmen dreier seg i stor grad om Dusty og Candace, så det er ikke noen stor overraskelse at det er slik, selv om jeg skulle ønske at de andre birollene kunne ha spilt en mer interessant rolle i fortellingen.

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Selv om den ikke er perfekt, er « The Dink også en film som ikke blir for lang og som generelt byr på rundt 100 underholdende minutter. På mange måter speiler den de nyeste sportskomedieprosjektene ved at den ikke prøver å tøye grensene eller innføre noe nytt i et felt som trenger fornyelse. Den er et produkt av sjangeren den tilhører, og det er grunnen til at « The Dink sannsynligvis vil forsvinne litt inn i historiens annaler, selv om seere som bestemmer seg for å se filmen, vil nyte den nok til å ønske å se rulleteksten.

Til syvende og sist er « The Dink en helt grei og underholdende sportskomedie, men i likhet med mange av Apple TVs filmutgivelser etterlater den ikke noe særlig inntrykk og klarer ikke å leve opp til standarden til de ellers utmerkede TV-prosjektene som strømmetjenesten tilbyr.