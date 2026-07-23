Kjøreskole

Jeg har vært ganske åpen om tilstanden til komedien i film og TV, og hvordan de etablerte gigantene ser ut til å stole for mye på sine velprøvde (og utslitte) oppskrifter, noe som til slutt resulterer i noe middelmådige og forglemmelige prosjekter. Når det er sagt, er det et enormt skille mellom disse etablerte og nesten fengslende filmene og TV-seriene og de mindre produksjonene med yngre og mindre kjente ansikter i spissen. Men kanskje dette må endres?

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Den forrige generasjonen av komedieikoner ble bygget på mer indie-lignende prosjekter som «Superbad», «American Pie» og «Scary Movie», og likevel ser vi ikke lenger denne typen filmer og TV-serier lages like ofte. Det er også grunnen til at «Driver’s Ed» føltes som et friskt pust fra mitt perspektiv, for det vi har her er en stort sett ukjent rollebesetning som begir seg ut på et tåpelig, «Superbad»-lignende eventyr, der omfanget er redusert, men karakterutviklingen er enorm. Det er en film som bygger på båndene mellom de fire hovedpersonene, og enkelt sagt er sluttresultatet en ganske underholdende og morsom tur gjennom småby-Amerika.

I hovedsak dreier handlingen seg om fire high school-elever som stjeler bilen fra førerkurset sitt, slik at en av passasjerene kan besøke kjæresten sin – som bor flere timer unna og nettopp har begynt på universitetet. Han nekter å innse hvordan forholdet hans egentlig står, selv om de tre andre passasjerene ser at forholdet er i ferd med å gå i oppløsning, men han er fast bestemt på å bevise at de tar feil, og setter dermed i gang et eventyr der de uerfarne sjåførene kjører noen hundre miles for å komme til en konklusjon.

Vi snakker ikke om et overdrevet eller latterlig eventyr, men følger snarere gruppen mens de deler innsikt i livene sine, vokser som individer, blir bedre kjent med hverandre og ellers opplever en reise preget av karakterutvikling. Dette ledsages av mer vilde øyeblikk, blant annet flukt fra en politibetjent som forfølger dem, utfordringen med å gå tom for bensin, og også vanskelighetene med å lære trafikkreglene uten en lærer til stede. Igjen, poenget er at vi ikke snakker om et «Fast and Furious»-lignende eventyr her. Det er jordnært, det er ærlig, det er menneskelig og ekte, og alt dette kommer tydelig frem når du blir med gruppen på deres oppvekstprosess.

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Det er tydelige karakterarketyper på spill her, blant annet den kule hovedpersonen Jeremy, spilt av Sam Nivola, den populære motparten Evie, spilt av Sophie Telegadis, den avslappede hasjrøykeren Yoshi, spilt av Aidan Laprete, og den feilfrie avgangseleven Aparna, spilt av Mohana Krishnan. Det er en ganske kjent samling av arketyper, men jeg vil ikke kritisere det, for i praksis fungerer det fortsatt utmerket og fungerer som et solidt fundament å bygge en komedie på. Det er også noen andre biroller, spilt av Molly Shannon, Kumail Nanjiani og Tim Baltz, som spiller mer karikert og overdrevne voksne som på en måte står i kontrast til de mer normale barna. Det er ut fra sistnevnte at de eksentriske komiske øyeblikkene bygges opp; disse er mindre hyppige og fungerer godt sammen med den mer autentiske humoren fra ungdommene.

Så ja, for det meste snakker vi om en «Superbad»-lignende komedie der vittige og smarte fornærmelser, tenåringsdumhet og eksentriske voksne sammen skaper et underholdende eventyr. Det er ikke den beste komedien du noensinne vil se, men den har et godt tempo og byr på 100 underholdende minutter, der du, når rulleteksten kommer, føler deg glad for tiden du har delt med og viet til denne unge rollebesetningen. Den minner litt om *Breakfast Club* på noen måter, *Ferris Bueller* på andre, og man kan ane inspirasjonen fra John Hughes her og der, selv om de moderniserte elementene fortsatt er til stede – blant annet når karakterene snakker om hvilke antidepressiva de tar for tiden...

Det er utvilsomt en moderne komedie, men den føles kjent på enkelte steder, og til syvende og sist har manusforfatter Thomas Moffett og regissør Bobby Farrelly skapt en underholdende film fullpakket med latter og fniser. Den er verdt å se for de som er på jakt etter litt kveldsunderholdning.

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