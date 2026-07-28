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Avatar er en litt merkelig filmserie, fordi den aldri har klart å nå det høydepunktet den oppnådde med sin første film. Det er litt som om Marvel fremdeles prøvde å måle seg med den første Iron Man-filmen i dag. Tidlig på 2000-tallet tok en 12-åring på seg rollen som Avataren og brakte fred til verden. Da han gikk bort, møtte vi hans livlige etterfølger som Avatar, som hadde sine øyeblikk, men aldri helt nådde opp til forgjengerens suksess (når det gjelder kritikkernes mottakelse av serien hennes, altså). Nå er vi tilbake med Aang, men han er eldre, i likhet med resten av det opprinnelige Avatar-teamet, og de er på jakt etter hemmelighetene til en eldgammel Avatar for å se om de kan gjenopprette luftbender-nomadene.

Det er en handling som kanskje høres kjent ut, hvis du har sett «The Legend of Korra». Sesong 3 av den serien fokuserer i stor grad på luftbenderenes tilbakekomst som folk, men selvfølgelig er ikke Aang til stede for å se det bli en realitet. Det ligger fortsatt et interessant utgangspunkt i denne filmen, ettersom vi får se hva Den siste luftbenderen gjør når han oppdager at han ikke lenger er alene.

Det er et stort press knyttet til « Avatar Aang: The Last Airbender, både for fansen som ser filmen og for skaperne. Dette er det første animerte «Avatar»-innholdet vi har fått på mange år. Det er nytt innhold som bringer oss tilbake til de mest elskede karakterene serien noensinne har skapt, og den må også skape en storfilmfølelse, selv om Paramount egentlig bare ønsket å legge den ut på sin strømmetjeneste. Det er urettferdig at en enkel film på 98 minutter skal bære en slik byrde på skuldrene, men samtidig har fansen kommet til å forvente det beste fra «Avatar», selv om serien ikke alltid kan leve opp til forventningene.

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Den store skjermfølelsen oppnås definitivt gjennom det visuelle i «Avatar Aang: The Last Airbender». Den er lyst opplyst, med et jevnt, filmisk skjær, og selv om animasjonen ikke alltid er den mest flytende, har bøyingssekvensene mye bevegelse i seg, slik at du kan føle flyten i handlingen. Karakterdesignene for de voksne versjonene av Team Avatar er litt ujevne, og de fleste av dem virker ganske generiske sammenlignet med hvordan de så ut som barn. Ansiktene til Aang og Katara virker til tider ganske uttrykksløse, noe som ikke hjelper når forholdet deres er en av filmens viktigste følelsesmessige kjerner. Akkurat som i den opprinnelige serien er « Avatar Aang: The Last Airbender ikke redd for å la karakterene sine se tåpelige ut, noe som betyr at vi faktisk får se litt variasjon i designene gjennom hele filmen. Hoder som blir større, kropper som blir beinfrie – en velkommen tilbakevending til den tåpelige, mer fysiske komedien.

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Det er glimt av den gamle «Avatar» her, akkurat som det er øyeblikk med velskrevne temaer og knallhard action. Problemet er at « Avatar Aang: The Last Airbender aldri føles som om den har tid til å holde alle ballene i lufta. Det er den storslåtte tilbakekomsten av Avatar-teamet, men samtidig er det også en personlig historie om selvoppdagelse og tilgivelse for Aang. Vi har en skurk i Dave Bautistas muskuløse, men arrete Airbender, og likevel trenger vi også en gruppe ekstremistiske ikke-benders fordi vi må stjele enda en handlingslinje fra The Legend of Korra. Det skjer rett og slett så mye, og det føles som om du ser på en sjekkliste som blir krysset av, snarere enn en film. Det er en følelse av at filmen ikke stoler på noen av delene i seg selv lenge nok til å la deg holde fast ved dem i mer enn ti minutter. Når heltene våre blir beseiret, på randen av et fullstendig nederlag, kan de teleportere seg tilbake til den avgjørende kampen bare minutter etter at de har funnet en løsning på sin ganske desperate situasjon. Det kunne ha vært et øyeblikk hvor vi fikk se Team Avatar ta i bruk sine gamle triks igjen, men i stedet får vi ikke lov til å dvele lenge ved våre elskede karakterer, fordi de har en handling å fullføre.

Når den siste kampen starter, har ting blitt litt latterlig for å gi rom for en nesten apokalyptisk sluttkamp mellom Aang og skurken. Selve kampen er ganske skuffende, ettersom resten av Team Avatar sitter fast i kamper mot statister, og hovedskurkens kraftøkning føles ganske unødvendig og ineffektiv. Den løse, vage Åndeverdenen blir lagt litt for mye vekt på for å kunne runde av alt med en pen sløyfe mot slutten. Igjen balanserer filmen mellom et morsomt eventyr med fanservice og en svært alvorlig historie med temaet overlevendes skyldfølelse knyttet til de som ble etterlatt etter folkemordet. Den lykkes ikke helt, men samtidig er Avatar-universet så elsket at det er vanskelig å ikke sette pris på å få et nytt eventyr med Gaang.

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Når det er sagt, er det ikke den samme Gaang-gjengen vi kjenner og elsker. Alle fra hovedrollebesetningen er byttet ut, til og med Zuko, til tross for at han har en av de mest ikoniske stemmene i hele animasjonsverdenen. De fleste gjør en grei jobb i sine nye roller, men jeg syntes det var veldig vanskelig å venne meg til Eric Nam som Aang. Han har en ganske generisk, «soft-boy»-helte-stemme, som en mer voksen Deku, noe som etter min mening ikke fanger Aang godt. Det er vanskelig å skrive en karakter som har sin barnslighet dypt forankret i sin kjerne når han når den modne alderen av 25 år, men samtidig følte jeg at Aang i denne filmen blir en sum av sine deler, snarere enn en troverdig person. Tagha, antagonisten, gir et lignende inntrykk, hovedsakelig fordi overgangen fra venn til skurk er så forhastet at man nesten får nakkesleng av den brå holdningsendringen. Taghas opptreden som luftbender reiser også mange problemer i forhold til verdens kanon og den påfølgende tidslinjen. At han nesten ødela Republic City i byens tidlige dager uten å ha noen varig innvirkning på verden, bidrar bare til at filmen og dens konsekvenser føles unødvendige.

Da jeg så « Avatar Aang: The Last Airbender, kom jeg til en litt tragisk konklusjon. Hvis «Avatar» noen gang skal nå sine gamle høyder, må serien gå videre fra Aang. Enten fremover, inn i en helt ny tidsalder, slik vi ser i *Avatar: Seven Havens*, eller (helst) bakover, til et tidspunkt hvor vi kan fordype oss i en verden lenge før Ildnasjonen angrep, og se hvordan andre Avatarer taklet verden de befant seg i. Hvis vi fortsetter å grave frem nostalgi rundt Gaang, vil vi bare bli minnet om den opprinnelige, fenomenale serien som trollbandt oss for tjue år siden. Den standarden serien satte, vil kanskje aldri bli overgått, men du gir deg selv mye mindre sjanse hvis du ikke går videre.