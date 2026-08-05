Man må gi skrekkfilmgenren den anerkjennelsen den fortjener, da den konsekvent klarer å underholde og overraske på en måte som andre filmgenrer sliter med å matche. Denne delen av bransjen svikter aldri når det gjelder å servere unike og minneverdige historier, enten med etablerte stjerner og regissører ved roret eller ukjente aktører. Uansett hva som er tilfellet, har skrekkfilmer en tendens til å være mer fokuserte med en klarere kreativ visjon, samtidig som de klarer å nøye seg med og lykkes med budsjetter som utgjør en brøkdel av kostnadene til store kinosuksesser. Et annet godt eksempel på dette er « Over Your Dead Body.

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Over Your Dead Body, regissert av Jorma Taccone, er historien om et ekteskap i krise. Vi følger Jason Segels nedbrutte og viljesvake ektemann sammen med Samara Weavings utro og mislykkede kone, og kort fortalt handler handlingen om at disse to er så ulykkelige i ekteskapet sitt at de begge, uten å vite om det, planlegger det perfekte drapet for å drepe sin partner og kreve forsikringsutbetaling. Hele opplegget går i oppløsning når paret reiser til familiens avsidesliggende hytte i skogen, og kort tid etter ser vi de to avsløre sine sanne intensjoner for hverandre når begge planene mislykkes fullstendig.

Allerede fra starten er dette et ganske interessant og morsomt utgangspunkt å utforske, og gjennom den første halvdelen av filmen får vi se dette utspille seg, mens vi fanger opp nyanser og uvanlige bemerkninger der det blir stadig tydeligere at ingen av partene er klar over den andres intensjoner. Det fører til nervøse og ubehagelige møter, pinlige hendelsesforløp der man krymper seg ved å innse hvor uforenlige disse to ektefellene egentlig er. Det er fascinerende og ganske morsomt å følge med på, spesielt når alle kortene endelig legges på bordet, men det er på dette tidspunktet den virkelige skrekken i * Over Your Dead Body * slår til.

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Paret deler uten å vite det hytta si med et trio av voldelige og ondskapsfulle kriminelle som er på rømmen. Timothy Olyphant, Juliette Lewis og Keith Jardine spiller to rømte fanger og en fengselsvakt som hjalp paret med å rømme, og dette fører til slutt til et brutalt oppgjør der det gifte paret blir torturert og plaget under påskudd av å bli presset for penger de verken har eller kan skaffe.

Det går fra en nesten lekent vridd romantisk komedie til en spennende og skremmende «The Strangers»-lignende innbruddshistorie, der det gifte paret utsettes for sine verste mareritt og pådrar seg utallige skader og slag mens de prøver å flykte ved å overmanne og eliminere inntrengerne. Det er en effektiv kombinasjon av hendelser, en berg-og-dal-bane av spenning der man hele tiden sitter igjen og lurer på hvordan paret skal overleve det som kommer. Riktignok, i en typisk skrekkfilmsituasjon, lar tredje akt litt å være ønsket, spesielt siden «Deus ex machina»-lignende inngrep hjelper til med å redde duoen når de er på sitt aller laveste. Det tar litt av brodden av historien når en nesten guddommelig inngripen gir dem en ny sjanse, selv om det skjer på bekostning av en finger eller en øreflipp eller to. Den utrolig forutsigbare slutten på båten er et sentralt eksempel på dette, for den dag i dag kan jeg ikke fatte hvordan Segels Pete klarte å unnslippe akkurat den dystre slutten.

Så ja, det er noen horror-fallgruver som « Over Your Dead Body ender opp med å møte, men vi snakker også om en film som for det meste lykkes med det den setter seg fore å oppnå. Segel og Weaving utgjør et passende og formidabelt hovedpar, skurkene (spesielt Olyphant) skiller seg ut som effektive og skremmende motstandere, og den overordnede premissen og handlingen legger til rette for en minneverdig historie. Hvis den bare kunne ha sluttet 10 minutter tidligere og unngått den klisjéfylte og latterlige avslutningen...

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