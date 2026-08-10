Jeg har vært veldig nysgjerrig på « The Death of Robin Hood en stund nå. For det første har jeg alltid vært en stor fan av Hugh Jackman, og Robin Hood er en ganske interessant karakter som har blitt portrettert i mange forskjellige filmversjoner. Da jeg leste at Michael Sarnoski skulle regissere og skrive manuset, og at filmen også skulle by på en virkelig mørk og brutal visjon, var jeg nesten overbevist. Så kom traileren, og forventningene mine ble litt dempet, og det ble ikke bedre da både kritikere og publikum begynte å komme med sine meninger. Men nå har jeg gitt den en sjanse.

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Handlingen: «Robin Hood sliter med fortiden sin etter et brutalt liv fylt av kriminalitet, vold og drap. Han er nå tynget av sine synder og alvorlig skadet etter en kamp han trodde ville bli hans siste. I hendene på en mystisk kvinne blir han tilbudt en sjanse til frelse.»

Jeg skal lede dere gjennom ild og vann.

La oss begynne fra riktig ende: Michael Sarnoski. Denne mannen ga oss thrilleren «Pig» med Nic Cage i hovedrollen, som, så vidt jeg husker, var interessant, selv om jeg egentlig ikke har noe klart minne om handlingen. Han regisserte også forløperen *A Quiet Place: Day One*, som til slutt viste seg å være underholdende, nervepirrende og ganske bra, selv om den langt fra var feilfri. Han er også klar for en filmatisering av *Death Stranding*, så det er unødvendig å si at Sarnoski er en interessant regissør, og av den grunn hadde jeg bygget opp litt håp i forkant av * The Death of Robin Hood*.

Og rollebesetningen, hovedsakelig Hugh Jackman. Jeg har beundret ham helt siden *X-Men*, og han har egentlig aldri skuffet meg. *The Prestige*, *Prisoners*, *Logan*, *The Greatest Showman* (jeg liker ikke engang musikaler!), jeg vil stå ved mitt ord om at Jackman alltid er verdt å se på, men * The Death of Robin Hood * er nesten et unntak. Ikke nødvendigvis på grunn av Jackman selv, men på grunn av manuset. Jada, han ser dystert og plaget ut gjennom hele Logan også, men den er likevel en av mine favoritter gjennom tidene sammen med The Prestige. Men her ligger problemet et annet sted, nærmere bestemt i manuset som helhet, og i tempoet også. Å se på Jackman mens han ser sur ut i en to-timers film som ikke klarer å fange interessen, er, for å si det enkelt, pinefullt.

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Bill Skarsgård spiller nok en gang en plaget versjon av karakteren Little John, og jeg forstår rett og slett ikke poenget med det hele. Skarsgård er alltid strålende, men her har han lagt til en merkelig dialekt som nesten får den ikoniske karakteren til å minne om farens opptreden i The Simple-Minded Murderer. Men kanskje er det nettopp poenget?

Til slutt bør vi nevne Jodie Comer. Hun fikk sitt virkelige gjennombrudd i serien «Killing Eve», som var virkelig underholdende, i hvert fall i den første sesongen, men så skjedde det noe, og det skyldtes hovedsakelig at Comers karakter, Villanelle, ble for mye. Comer er en skuespillerinne jeg aldri helt har forstått, men kanskje er det fordi hun for det meste har fått kjedelige roller? Den forvirrede moren i «28 Years Later» – noe som er et av de mest uinteressante plotgrepene i filmhistorien – og nå søster Brigid, nonnen som redder Robin Hood fra en sikker død. Riktignok blir karakteren hennes litt mer utdypet mot slutten, men hun er fortsatt en ekstremt kjedelig og uinteressant karakter, og Comers uttrykksløse spill hjelper ikke saken.

Vent litt… Er det Robin Hood og Hva-han-nå-heter fra «Mortal Kombat»?

Jøss, jeg er jo negativ. Men det fortsetter. «Death of Robin Hood» er dessverre én lang søvnfest fra start til slutt. Handlingen er uklar og gjør absolutt ingenting for å engasjere seeren, karakterene er fullstendig usympatiske, og man forstår aldri helt hvorfor. Alt føles usammenhengende og presenteres ikke på en måte som gjør at vi i det hele tatt har lyst til å prøve å forstå. Men det er grynting, og det er knurring, og lydsporet spiller noen få folkesanger, og det er mørkt, og jøss, middelalderen var virkelig dyster.

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Nå kommer jeg til å høres ut som den psykopaten jeg helt sikkert er, men det eneste som vekker interessen min i det hele tatt, er volden. Når den bryter ut – noe den gjør i noen få scener her og der – er den virkelig grafisk og rå. Det er sjokkerende, men det etterlater også en litt dårlig ettersmak nettopp fordi årsakene og karakterenes motivasjoner ikke blir tydeliggjort. Det betyr også at volden nesten helt mangler spenning. Lille John river kjeven av en fyr som drepte kona hans; Robin Hood skyter, av en eller annen grunn, en pil rett gjennom skallen på... Nei, jeg skal ikke røpe noe. Men det er så mye blodig innhold her som kunne vært effektivt og fengende hvis man forsto det eller i det minste brydde seg litt.

To timer, folkens. To timer med «hva i all verden har jeg nettopp sett?» og «hva var poenget med dette?». Det er faktisk lenge siden jeg har sett en film som, på papiret, inneholder så mange lovende ingredienser og involverer så mange talentfulle mennesker, men som til slutt ender med ingenting annet enn et enkelt, langdraget sukk. The Death of Robin Hood er kanskje en av de mest fullstendig meningsløse filmene jeg har sett i år, og det sier ikke lite, med tanke på at jeg faktisk har sett og anmeldt *Water Park Shark*. La denne kjedelige søvnfesten være og se *Men in Tights* i stedet, eller noe sånt.