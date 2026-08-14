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Hva ville sommeren vært uten enda en skrekkfilm på strømmetjenestene? Jeg leste om « The Last House bare noen dager før den skulle ha premiere, og tenkte, allerede før jeg så den, at det hørtes ut som et typisk konsept der man enten treffer eller bommer. I de rette hendene, og med det rette manuset, kunne det bli interessant og nervepirrende, men det kunne like gjerne gå i stikk motsatt retning. Så, hva skjer når en erfaren actionregissør tar et par virkelig talentfulle skuespillere og låser dem inne i et hus? Mine høyst personlige meninger følger nedenfor.

Men først, et sammendrag av handlingen: «Dagene frem til julaften. En vanlig familie bestående av en mann, en kvinne og to barn finner seg innestengt i huset sitt. Noe holder dem der. De må samarbeide for å overleve både de svinnende ressursene og den mystiske trusselen som holder dem fanget.»

Hvorfor sa jeg ja til dette?

Regissert av Louis Leterrier, noe som er et litt uventet valg. Han har regissert filmer som Fast X, Grimsby, The Transporter, Now You See Me og The Incredible Hulk, i tillegg til Netflix-serien Lupin med Omar Sy i hovedrollen, som ikke bør glemmes. Mye action, mye spenning, og å gå fra det til en film på nesten to timer som i hovedsak utspiller seg utelukkende i et avgrenset rom, er noe av det som vekket min interesse for The Last House.

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Manuset er skrevet av Matthew Robinson, som blant annet har skrevet den svært underholdende *Love and Monsters*, den noe glansløse *Good Luck, Have Fun, Don’t Die*, og som angivelig er medforfatter på de kommende filmene *Edge of Tomorrow 2* og *Rogue Squadron*.

I hovedrollene ser vi Wagner Moura og Greta Lee. Moura har blitt en personlig favoritt av meg; jeg så ham for første gang i «Tropa De Elite», men han fikk sitt virkelige gjennombrudd som Pablo Escobar i «Narcos». Vi har også sett ham i «Elysium», «Civil War» og «The Secret Agent», for å nevne noen få. Uansett sjanger eller rolle bringer Moura med seg en imponerende utstråling, følelsesdybde og karisma på skjermen som jeg setter stor pris på.

Lee er selv en slags veteran. The Studio, A House of Dynamite og Tron: Ares, for å nevne noen få. Karrieren hennes har vært i jevn oppadgående utvikling de siste årene, og i likhet med Moura har Greta et vell av karisma og utstråling. Hun er helt strålende som den rolige og beherskede Stella Bak i Apple-serien «The Morning Show», og mens jeg skriver dette, innser jeg at jeg ikke har sett den siste sesongen.

Skuespillet er utvilsomt en av filmens sterkeste sider, selv om de to veteranene ikke helt skinner like sterkt som de pleier. Men det er ikke poenget. De gjør det de kan med det materialet de har fått. Jeg vil ikke røpe for mye, for * The Last House * er en film man får mest ut av jo mindre man vet på forhånd, men handlingen bygger seg opp ganske effektivt. Naturligvis vil man vite hva som holder dem fanget og hvorfor, men er det nok? Hele greia med at de ikke klarer å rømme fra huset svinger mellom interessant og tåpelig. Mysteriet i seg selv er ikke spennende nok, og de få skrekkelementene er svake.

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Når man har sittet innestengt i 1 131 dager og Jehovas vitner banker på døra.

Filmen varer i nesten to timer, noe som er altfor lang spilletid for et så tynt manus og begrensede omgivelser. Vi får et kort glimt av de umiddelbare omgivelsene, noe som tilfører litt, men problemet er at filmen nesten fullstendig mangler spenning. Man mister interessen selv om familiedynamikken tilfører noe, og når det gjelder spenning, skjer det altfor lite. Filmen blir ikke noe bedre når den begynner å forsøke seg på en slags forklaring og introduserer trusselen for alvor. Den er for vag og uforpliktende, og selv om den kanskje legger opp til en oppfølger, er spørsmålet: hvem ville være interessert i det?

Dessverre klarer ikke en erfaren actionregissør og to vanligvis suverene skuespillere å redde en middelmådig idé, et mangelfullt manus og en spilletid som burde vært kuttet med minst en kvart time. « The Last House vil ligge på toppen av Netflix-listene i en uke eller to, før den blir glemt.