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Selv om mange er godt kjent med Olivia Wilde og hennes brede register som skuespillerinne, er det også rimelig å si at hennes tid i regissørstolen har vært litt ujevn. Før filmen vi skal se på i dag, regisserte Wilde den godt mottatte «Booksmart», som hun fulgte opp med den mer polariserende «Don't Worry Darling». Poenget er at Wilde ikke helt hadde klart å etablere og befeste seg som en regissør å holde øye med, men kanskje har dette nå endret seg.

Her kommer « The Invite. Det vi har her, er uten tvil Wildes beste regissørprestasjon. Det er et romantisk komediedrama som dreier seg utelukkende om to par, og hvordan en skjebnesvanger middag kvelden bringer dem sammen og driver dem fra hverandre. På den ene siden har vi Wildes Angela, som er gift med Seth Rogens Joe, og disse to er det «bunnsolide» paret som har vært sammen i 12 år og ærlig talt har blitt altfor komfortable og selvtilfredse i hverdagen. De tar hverandre for gitt, skriker og roper til hverandre når de er uenige, og ellers detaljstyrer de hverandre til et usunt nivå. Man må spørre seg selv: «Er disse to i det hele tatt lykkelige?» På den andre siden har vi Penelope Cruz’ Pina og Edward Nortons Hawk, et mye mer lidenskapelig og eksentrisk par som har vært sammen i rundt et år og virker langt mer avslappede og lykkelige i hverandres selskap, noe som skaper en tydelig polarisering mellom de fire hovedpersonene.

Herfra dreier hele handlingen seg i hovedsak om en middagsselskap som går galt, og hvordan Angela stresser med absolutt alt, mens Joe vil konfrontere naboene om deres høylytte nattlige intimitet. Selv om det er nok av pinlighet og passiv-aggressivitet til å bære hele filmen med bare dette formålet for øye, tar ting et sprang inn i virkelig morsomme farvann når det avsløres at Pina og Hawk driver med gruppesex og ønsker å trekke Joe og Angela med inn i kretsen.

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Du kan sikkert forestille deg hvor ting begynner å gå herfra når du ser et mer kjølig og distansert par bli kastet inn i et kaotisk møte med et åpent og lidenskapelig par. Det er det følelsesmessige motstykket til å treffe en båt med en torpedo, ettersom den umiddelbare virkningen er eksplosiv og spennende – alt før realismen slår inn, panikk og kaos bryter ut, og alt begynner å brenne og falle fra hverandre. Dette er nesten akkurat det « The Invite handler om: å være til stede og se et skip sakte synke eller en bil krasje i sakte film. Det er utrolig effektivt som opplegg, både fordi dramaet er givende å følge, men også fordi denne filmen er mesterlig skrevet, med dialog i toppklasse og fire intrikat utformede karakterarketyper som spiller på hverandre med fantastisk effekt. Det er ikke rom for overflødig fyll, ikke behov for unødvendig forklaring, ikke engang en eneste ekstra birolle som kan dukke opp og distrahere deg fra akkurat denne middagsfesten, akkurat denne ene leiligheten og disse fire forvirrende personene.

Alt dette bidrar til å skape en film som er utrolig fokusert og direkte, noe som lar stjernene skinne på en måte de ellers kanskje ikke hadde fått lov til. Wilde er fantastisk som den engstelige Angela, Rogen trives i rollen som den jordnære og komiske Joe, Norton leverer en bemerkelsesverdig følelsesladet prestasjon som en karakter du først vil mislike, men etter hvert lære å sette pris på, og så er det Cruz, som stjeler rampelyset til tross for all denne rosen. Når hun er med i en scene, blir du umiddelbart dratt mot Pina, både på grunn av hvordan Cruz’ prestasjon dominerer hver scene, men også på grunn av hennes ekstravagans og måten hun spankulerer rundt på som en påfugl som vil ha og trenger at alle øyne er rettet mot henne.

The Invite er en film som skreller bort alle de rotete trekkene filmer ofte kan snuble i, og i stedet legger makten i hendene på skuespillerne. Det er et dristig valg, og et som kunne ha blitt katastrofalt, men rollebesetningen og de ulike stjernenes ferdigheter redder ikke bare denne filmen, men løfter den opp til noe eksepsjonelt, og resulterer til slutt i en av de fineste romantiske komediene i nyere tid – og et like effektivt følelsesdrama som tar deg med på en berg-og-dal-bane av oppturer og nedturer mens karakterene vokser som individer og par.

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Seriøst, se « The Invite. Den er både morsom og virkelig gripende på samme tid, og du vil ikke bli skuffet.