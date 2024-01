Filmåret 2023 slår omsetningsrekorder etter covid

HQ

Til tross for flere store fiaskoer som The Flash og Indiana Jones and the Dial of Destiny, ble 2023 det mest innbringende filmåret siden pandemien startet. Vinneren av årets mest innbringende film er Barbie, som spilte inn over 1,4 milliarder dollar på verdensbasis og 636 millioner dollar bare i USA. Ifølge The Hollywood Reporter var de totale filminntektene i USA i 2023 på hele 9 milliarder dollar, en økning på over 20 % fra 7,5 milliarder dollar året før.

Sist gang det var så høye tall var i 2019, da totalsummen nådde 11,4 milliarder. Så med 9,05 milliarder er vi nå inne i året etter Covid-pandemien i 2020, som endte på 9,03 milliarder. Selv om vi ikke har nådd tallene fra før covid-19, har det likevel vært et veldig bra år for filmbransjen. Og det er mye takket være filmene Barbie og Oppenheimer, som senere ble avrundet med overraskelsene The Color Purple og Wonka.

Hollywood håper selvsagt på et fortsatt rekordår i 2024, men det er litt grus på veien, hovedsakelig på grunn av streikene som fant sted i fjor sommer da SAG-AFTRA og WGA kjempet for høyere lønninger og bedre vilkår. Det betyr at hele lanseringslisten for 2024 er rystet, ettersom dette har ført til store forsinkelser for mange filmer som har måttet sette produksjonene på pause. Men begynnelsen på dette filmåret ser likevel lys ut. Den 1. mars kommer Dune: Part Two. I tillegg kommer den etterlengtede Mad Max: Furiosa, som forhåpentligvis vil få folk til å stille seg i kø på kinoene.

