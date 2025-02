Filmen Clayface blir en "horror-thriller-tragedie"

HQ

Sent i fjor fortalte vi om enda et kommende prosjekt for DCU av det mer uventede slaget, nemlig en skrekkfilm med skurken Clayface i hovedrollen, skrevet av Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).

Nå melder Deadline at prosjektet begynner å ta fart, og at DC/Warner for tiden er på utkikk etter en regissør, og at castingen har begynt, med den valgte regissøren som får det siste ordet. De heteste mulige kandidatene akkurat nå er Jeff Waldow (Truth or Dare) og James Watkins (Speak No Evil)

Ifølge samme kilde beskrives den kommende filmen som en "horror-thriller-tragedie" hvor vi vil møte en annen Clayface enn den vi er vant til fra andre DC-prosjekter.

Filmen skal ha premiere 11. september 2026, så det er sannsynlig at flere detaljer om prosjektet vil komme på nettet i løpet av de kommende månedene.