Filmen « Sleeping Dogs har fått en regissør og en plan for veien videre, men produsentene må inngå en avtale med Square Enix

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Simu Lius « Sleeping Dogs-film har gjort noen betydelige fremskritt, men står nå overfor et nytt avgjørende øyeblikk. Tidlig i fjor hørte vi fra den tidligere stjernen Donnie Yen at filmen offisielt var avlyst. Deretter trådte Marvels Shang Chi, alias Simu Liu, frem og sa at han i stedet ønsket å lage filmen, med seg selv i hovedrollen som Wei Shen. Siden den gang har vi vært med på en ganske spennende reise, og den siste oppdateringen var at Liu hadde sikret seg en regissør til prosjektet.

Nå har Liu kommet med en ny oppdatering på Twitter/X. Han har gjentatt at filmen har både en regissør og et produksjonsselskap. Manuset har vært klart en stund, så alt kunne vært klart til å sette i gang hvis produksjonen skulle starte relativt snart. Det er imidlertid én ting som holder « Sleeping Dogs tilbake, og det ser ut til å være Square Enix.

«Vi er akkurat nå i ferd med å forhandle med spillstudioet (noe som er en skikkelig fan-øyeblikk for meg, siden jeg elsker Square Enix),» skrev Liu. Han la til at støtten fra fansen gir drivkraft til alle de involverte, men akkurat nå ser det ut til at beslutningen om å lage filmen ligger utenfor Lius kontroll.

Filmatiseringer av videospill er mer populære enn noensinne for tiden, og noen av dem tjener inn milliarder på kino. Vi er ikke sikre på om « Sleeping Dogs vil trekke et like stort publikum, men hvis filmen er god, vil folk gå og se den. Det håper man i alle fall.