Filmene du bør holde øye med på kino i resten av 2024

HQ

Vi har allerede brukt flere artikler på å glede oss til høstens spennende spilltitler, som forhåpentligvis vil fungere som en spennende motvekt til en litt tørr sommer. Assassin's Creed Shadows, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Mario & Luigi: Brothership - det blir nok å ta tak i.

Men hva om du også vil krydre med gode opplevelser i kinomørket? Vel, det finnes en hel rekke viktige blockbustere, og selv om mange av årets største filmer allerede har gått på kino verden over, som Deadpool & Wolverine, Dune: Part Two, Furiosa: A Mad Max Saga og Kingdom of the Planet of the Apes, er det fortsatt mye å glede seg til i månedene som kommer.

Vi har satt sammen en liste over de største, og det betyr at vi tar en titt gjennom blockbuster-brillene. Nei, ikke alle produksjonene på listen er like store, men generelt sett er det de såkalte "tentpolene" vi prøver å identifisere. Vi følger opp med en artikkel om kort tid som fokuserer mer på mindre filmer som du også bør være oppmerksom på.

Alien: Romulus

Vi starter med et smell fra verdensrommet. En ny Alien -film er rett rundt hjørnet, og denne er mer betydningsfull fordi den for det første ikke fungerer som en oppfølger i Ridley Scotts mer grandiose, eksistensialistiske prequel-serie av filmer, men også fordi Scott heller ikke sitter i regissørstolen. Nei, det er Fede Álvarez, mannen bak den vellykkede nyinnspillingen av Evil Dead og Don't Breathe, som står bak. Disse to faktorene gjør at det er et spesielt fokus på Romulus, og vi krysser fingrene for at den kan levere.

Dette er en annonse:

HQ

The Crow

Det er positiv energi rundt Alien: Romulus, og det stikk motsatte rundt denne nyinnspillingen av The Crow med Bill Skarsgaard i hovedrollen. I den opprinnelige filmen fra 1994 spilte Brandon Lee hovedrollen, og det var dessverre under innspillingen at han mistet livet på grunn av en rekvisittpistol. Derfor er det mange inkarnerte fans som ikke er begeistret for ideen om en nyinnspilling i det hele tatt, og tonen som ble slått an i den første traileren ser ikke ut til å ha gitt gjenklang. Vi får se...

HQ

Dette er en annonse:

Beetlejuice Beetlejuice

Spør du regissør Tim Burton, har han ventet på å lage en oppfølger til Beetlejuice i lang, lang tid. Vi håper det er fordi den rette ideen nettopp har dukket opp, og at dette blir et minneverdig tilskudd til en av regissørens sterkeste filmer. Michael Keaton ser imidlertid frisk ut i den ikoniske hovedrollen, og store deler av originalbesetningen er tilbake.

HQ

Joker: Folie A Deux

En god stund etter at Joker gikk på kino verden over, insisterte både Joaquin Phoenix og regissør Todd Phillips på at det ikke engang var noen oppfølger på trappene. Det viste seg å være en halvsannhet, for nå er den klar. Budsjettet er også mye, mye høyere, så vi krysser fingrene for at den kreative gnisten fortsatt oser ut av hvert eneste bilde.

HQ

Venom: The Last Dance

Alt tatt i betraktning er det ganske morsomt at verken kritikere eller filmkjennere på nettet har mye å si om Tom Hardys to Venom -filmer, men at de definitivt regnes som økonomiske suksesser. Nå avsluttes serien med en "Last Dance", og man må gi Hardy at han som alltid gir 100 % av seg selv i rollen. Om filmen vil bli anerkjent av kritikerne på samme måte som den gjennomsnittlige kinogjenger denne gangen, er en annen historie. Hva tror du?

HQ

Gladiator 2

For mange er dette høstens viktigste storfilm på kino, og regissør Ridley Scott har allerede skapt overskrifter ved å sprenge budsjettet på filmen under innspillingen, blant annet ved å være svært kritisk til dyrene i rammen. Om selve filmen holder mål er en annen sak, men kanskje står vi overfor en Top Gun type begivenhet som Maverick endte opp med å bli.

HQ

The Lord of the Rings: War of the Rohirrim

Den kommer ikke ut i Storbritannia før rett før årsskiftet, og de insisterer fortsatt på en skikkelig kinolansering. Det blir interessant å se hvordan The Lord of the Rings lisens klarer seg under så forskjellige omstendigheter, men talentet bak er ubestridelig. Det er litt merkelig at det ikke finnes noen trailer ennå, så vi får nøye oss med de bildene som nylig har dukket opp.

Kraven the Hunter

Så langt har Sony hatt blandet suksess med å etablere et Spider-Man-filmunivers uten tittelfiguren i spissen. Vi har hatt filmer som Venom, Morbius og nylig Madame Web, og nå prøver Aaron Taylor Johnson seg som Kraven the Hunter, en ikonisk skurk som nylig ledet an i Marvels Spider-Man 2. Filmen har blitt skjøvet frem og tilbake i lang tid, men nå skal det endelig skje. Kan den levere?

HQ

Mufasa: The Lion King

Blant Disneys utallige nyinnspillinger av gamle klassikere er The Lion Kong en av deres største suksesser, så selvfølgelig får vi en direkte oppfølger. Eller... mer som en prequel, ettersom denne filmen fokuserer på Mufasas reise for å bli den lederen vi ser i begynnelsen av den opprinnelige historien? Hvordan høres det konseptet ut for deg?

HQ

Sonic the Hedgehog 3

Selv om vi startet med å få en trailer som var mildt sagt sjokkerende på grunn av Sonic-figurens kontroversielle design, har Paramount og SEGA nå en ekte franchise her som to ganger har bevist at den resonnerer med nok kinogjengere verden over til å rettferdiggjøre relativt høye budsjetter. Men kan de gjøre det en tredje gang, denne gangen med Shadow som hovedrolleinnehaver med Keanu Reeves' stemme?

Nosferatu

Nå er dette på grensen til å være en av indieproduksjonene vi har tenkt å sette søkelyset på i en kommende artikkel, men når en så sentral nyinnspilling av en så sentral skrekkfilm lander 1. juledag, og med regissøren av The Witch, The Lighthouse og The Northman ved roret, er det vanskelig å ikke bli begeistret. Ja, Robert Eggers er tilbake, og vi håper virkelig at denne avslutter året med et gotisk, uhyggelig smell.