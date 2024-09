Filmer basert på spill som floppet kolossalt

HQ

BORDERLANDS

115 millioner dollar /31 millioner dollarVi vet allerede at Eli Roth/Liongates overdådige filmatisering av Gearbox' hyperpopulære looter shooter er en av de største filmfloppene de siste årene. Produksjonsselskapet brukte svimlende 115 millioner dollar på å ferdigstille den og ytterligere 35 millioner dollar på markedsføring, og det inkluderer tilsynelatende ikke reshoots eller kompensasjonen til vikarregissør Tim Miller (Deadpool), noe som rimeligvis burde bety at Lionsgate brukte enda mer på denne filmen som så langt har stoppet på 31 millioner dollar spilt inn. En hysterisk flopp, rett og slett.

TEKKEN

Produksjonsbudsjett: 30 millioner dollar / Billettinntekter: 1,6 millioner dollar

Det burde ikke være så vanskelig å lage en morsom, fargerik, hardtslående og vellykket spillefilm basert på Mishima-klanens mangeårige feide. En gruppe ikoniske karakterer kjemper seg oppover i en turneringsstige for til slutt å få sjansen til å utfordre mesteren, Heihachi. Jeg ser for meg en moderne og ultraren Bloodsport, verken mer eller mindre. Det var imidlertid ikke helt det produsenten bak blant annet Broken Arrow og Marked for Death hadde i tankene, og tvang i stedet et stakkarslig forfatterteam til å finne på en masse eget tull. Elendig skuespill og en meningsløs oppdiktet og innviklet mytologi gjorde dette til et rot av elendig kvalitet, og filmselskapet tapte flere millioner dollar på det.

FAR CRY

Produksjonsbudsjett: 30 millioner dollar / Billettinntekter: 743 634 dollar

Det er få regissører som kan måle seg med den vesttyske ultra-weirdoen Uwe Boll når det gjelder ren, konsentrert elendighet. Gubben har produsert mer dritt enn en normal gammel anus, og hans kanskje verste verk er Far Cry, løst basert på Cryteks sjangerdefinerende og superstilige debuttittel med samme navn. Far Cry kostet 30 millioner dollar å produsere og rundt 10 millioner dollar å markedsføre. Til slutt tjente det inn omtrent 2 % av det totale budsjettet.

ALONE IN THE DARK

Produksjonsbudsjett: 20 millioner dollar / Billettinntekter: 12,7 millioner dollar

En annen av den gamle ringreven Uwes elendige drittfilmer er Alone in the Dark, basert på Infogrames gamle skrekkklassiker. Selv om den ikke gjorde det like dårlig på kino som Far Cry, er den likevel en av Bolls virkelige kalkuner. Alone in the Dark kostet litt over 20 millioner dollar å ferdigstille og tjente inn rundt 12 millioner dollar, noe som gjorde den til en monsterflopp. Med tanke på at en film som koster, la oss si, 20 millioner dollar å lage for filmselskapet selv, må tjene inn rundt 40 millioner dollar for å gå i null (kinoene tar ca. 50 % av billettinntektene), er det spesielt utrolig at Uwe etter alle disse rekordfiaskoene fortsatt fikk lov til å fortsette å lage film i mange, mange år til etter Alone in the Dark og Far Cry.

BLOODRAYNE

Produksjonsbudsjett: 25 millioner dollar / Billettinntekter: 3,7 millioner dollar

Majescos elskede actionoppfølger ble i 2005 filmatisert av Uwe Boll, som ikke bare kjedet publikum til døde med elendig regi, elendig skuespill, elendige effekter og elendig foto/redigering, men også skrev seg inn i filmhistorien som en av de største floppene gjennom tidene. Boll brukte 25 millioner dollar på produksjonen, mens filmen bare tjente inn 3,5 millioner dollar på kino.