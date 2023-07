Filmer, serier og spill stoppes siden SAG-AFTRA streiker

HQ

De siste ukene har mange store filmer og TV-serier blitt lagt på is på grunn av forfatterstreiken, og det har bare gått fra vondt til verre for oss som venter på noen av dem.

Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) har offisielt vedtatt å gå ut i streik etter at de ikke ble enige om en ny kontrakt med Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Dette er så alvorlig at Cillian Murphy og de andre laugsmedlemmene som var til stede på Oppenheimers premiere i Storbritannia forlot stedet umiddelbart. Du kan være sikker på at streiken også vil føre til store endringer på neste ukes San Diego Comic-Con, der Marvel's Spider-Man 2-panelet i alle fall i utgangspunktet skulle være.

For noen av dere vet kanskje ikke eller har glemt at mange skuespillere i spillbransjen også er medlemmer av SAG-AFTRA. Vi fikk en kraftig påminnelse om dette under den forrige streiken som varte fra 2016 til 2017. Jeg tviler sterkt på at denne streiken blir vesentlig kortere, ettersom noen av punktene partene krangler om er strømming, det økende fokuset på kunstig intelligens og bruk av en persons likhet med CGI. Tre ting som fortsetter å føre til opphetede diskusjoner både i bransjen og i fora rundt om i verden.

Det positive med at skuespillere og manusforfattere streiker samtidig, noe de ikke har gjort på over seksti år, er at dette definitivt vil stoppe utrolig mange filmer, TV-serier og spill totalt. Slikt vil raskt begynne å koste de store selskapene millioner og milliarder, så forhåpentligvis vil dette føre til at både SAG-AFTRA og WGA snart får det de krever og fortjener.