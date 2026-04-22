Filmfestivalen i Cannes hyller 35-årsjubileet for premieren på Thelma & Louise på den offisielle plakaten for 2026-utgaven

Den 20. mai 1991 arrangerte den anerkjente regissøren Ridley Scott verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes for sin nye film, Thelma & Louise, med Susan Sarandon og Geena Davies i hovedrollene. Filmen fikk en virkelig omveltende innvirkning, ikke bare på festivalen, men på film- og kulturlivet i årene som fulgte. Det var en dristig film, som Scott kjempet hardt for å få realisert, og den markerte også spillefilmdebuten til en ung og relativt ukjent skuespiller ved navn Brad Pitt.

Nå, i 2026, mens den 79. filmfestivalen i Cannes nærmer seg åpningen, har arrangørene avduket årets offisielle plakat, som viser ingen ringere enn Thelma og Louise. De og deres historie, som var en milepæl i den feministiske kampen den gang, og som fortsatt er høyst relevant i dag, gjenspeiler den overskridende og transformative ånden som bør drive filmen i dag, når den må kjempe hardere enn noen gang for sin identitet og overlevelse som medium. De - Davies som Thelma og Sarandon som Louise - ser trassig på oss og betrakter arven sin med et lite smil.

Gamereactor skal nok en gang delta på filmfestivalen i Cannes for å nyte to uker med film, intervjuer og stjernespekkede røde løpere. Og hvem vet, kanskje noen av filmene som har premiere i 2026, enten de er med i det offisielle utvalget eller ikke, vil gi gjenklang nok til å fange blikket vårt på en plakat om 35 år.