Filmfestivalen i Cannes hyller 35-årsjubileet for premieren på Thelma & Louise på den offisielle plakaten for 2026-utgaven
Roland Neveus fotografi fra settet med Geena Davies og Susan Sarandon fremkaller en kraftfull blanding av opprør og nostalgi for filmens forgangne storhetstid
Den 20. mai 1991 arrangerte den anerkjente regissøren Ridley Scott verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes for sin nye film, Thelma & Louise, med Susan Sarandon og Geena Davies i hovedrollene. Filmen fikk en virkelig omveltende innvirkning, ikke bare på festivalen, men på film- og kulturlivet i årene som fulgte. Det var en dristig film, som Scott kjempet hardt for å få realisert, og den markerte også spillefilmdebuten til en ung og relativt ukjent skuespiller ved navn Brad Pitt.
Nå, i 2026, mens den 79. filmfestivalen i Cannes nærmer seg åpningen, har arrangørene avduket årets offisielle plakat, som viser ingen ringere enn Thelma og Louise. De og deres historie, som var en milepæl i den feministiske kampen den gang, og som fortsatt er høyst relevant i dag, gjenspeiler den overskridende og transformative ånden som bør drive filmen i dag, når den må kjempe hardere enn noen gang for sin identitet og overlevelse som medium. De - Davies som Thelma og Sarandon som Louise - ser trassig på oss og betrakter arven sin med et lite smil.
Gamereactor skal nok en gang delta på filmfestivalen i Cannes for å nyte to uker med film, intervjuer og stjernespekkede røde løpere. Og hvem vet, kanskje noen av filmene som har premiere i 2026, enten de er med i det offisielle utvalget eller ikke, vil gi gjenklang nok til å fange blikket vårt på en plakat om 35 år.