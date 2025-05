Filmfestivalen i Cannes: Politiet etterforsker brannstiftelse som årsak til strømbrudd

HQ

Siste nytt om Frankrike . Fransk politi undersøker muligheten for at en påsatt brann kan være årsaken til det omfattende strømbruddet som har ført til at store deler av Cannes er uten strøm, akkurat på den siste dagen av den verdensberømte filmfestivalen, som varer fra 13. til 24. mai.

"Vi undersøker sannsynligheten for at brannen er påsatt med vilje", sier en talsperson for det franske gendarmeriet, som opplyser at det foreløpig ikke er foretatt noen arrestasjoner. Det gjenstår selvsagt å se hvordan situasjonen utvikler seg, så følg med for ytterligere oppdateringer.