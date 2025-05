Filmfestivalen i Cannes: Strømmen er tilbake etter strømbrudd som forstyrrer siste dag

HQ

Siste nytt om Frankrike . Vi vet nå at Cannes begynte å få tilbake strømmen lørdag ettermiddag etter et fem timer langt strømbrudd som rammet over 160 000 husstander og sammenfalt med avslutningsdagen for den prestisjetunge filmfestivalen.



Det vil kanskje interessere deg: Strømbrudd forstyrrer siste dag av filmfestivalen i Cannes.



Strømbruddet, som skyldtes en brann i en transformatorstasjon og en feil på en høyspentlinje, førte til omfattende forsinkelser og spekulasjoner om mulige forbrytelser. Undersøkelser pågår for å finne ut om hendelsene var tilsiktede eller tilfeldige. Følg med for flere oppdateringer.