Filminnspillingene i Hollywood starter igjen på fredag

I takt med at restriksjonene lettes på etter corona-spredningen meddeler Variety at drømmefabrikken Hollywood får rulle igang kameraene igjen - dersom man følger retningslinjene. Helsemyndighetene i California har meddelt at produksjonene kan startes opp igjen allerede nå på fredag etter å ha tatt frem nye retningslinjer sammen med fagforeninger og et flertall Hollywood-studioer.

Foruten at de behøver tilstand fra lokale myndigheter økes også produksjonskostnadene med 20%, og sikkerhetsprotokollen består av ansiktsmasker og daglig symptomundersøkelser for å gjøre innspillingene så sikre som mulig.

Majoriteten av kinoene verden over holder fortsatt stengt, men flere og flere vil nok åpne i løpet av sommeren.