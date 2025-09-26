Filminnspillingene starter på Spaceballs 2 med avsløring av hele rollelisten

HQ

Spaceballs 2 Filmen ble annonsert tidligere i år, og nå har filmen tatt det neste store skrittet mot å bli virkelighet, ettersom innspillingen av parodioppfølgeren har begynt. Som avslørt i et nytt bilde som viser hele rollebesetningen, kommer Rick Moranis offisielt ut av pensjonisttilværelsen for Spaceballs 2.

Mens det ble antydet at Moranis ville være en del av filmen i den første avsløringen, har det nå blitt bekreftet at skuespilleren kommer tilbake, slik vi ser ham på baksiden av rollebesetningsbildet (via Variety). Skarpe internettbrukere oppdaget at bildet parodierte rollebesetningsbildet fra The Force Awakens.

Allerede da viser Spaceballs 2 at den er klar til å ta store svinger på Star Wars igjen. Ved siden av Moranis vil også Bill Pullman, Daphne Zuniga og Mel Brooks gjenta rollene sine, og nye stjerner inkluderer Lewis Pullman, Josh Gad, Keke Palmer og Anthony Carrigan.

Spaceballs 2 er for øyeblikket satt til lansering i 2027, og vi vil sannsynligvis få noen flere frekke oppdateringer som dette mellom nå og da.