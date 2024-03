Filmmusikken til Evil Dead 2 blir utgitt på vinyl.

Waxwork Records gir ut musikken til nok en elsket skrekkklassiker på vinyl.

Soundtracket til Evil Dead 2 får en ny fysisk utgivelse, etter en 30-årsjubileumsutgave som selskapet lanserte i 2017. Denne nyutgivelsen har et fantastisk nytt kunstverk designet av Phantom City Creative og er tilgjengelig i to forskjellige varianter.

Produktbeskrivelsen lyder slik: "Det originale soundtracket av komponisten Joseph LoDuca (The Evil Dead, Army Of Darkness, Ash Vs. Evil Dead) er den sofistikerte oppfølgeren til soundtracket til den første filmen, og trollbinder lytteren med mørk orkestral horror, elektroniske cues og hjemsøkende vuggevise-komposisjoner."

Det er mulig åforhåndsbestille vinylen nå, og den forventes å bli sendt ut i midten av april.