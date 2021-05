Filmregissør anklager Resident Evil Village for plagiat

Du ser på Annonser

Resident Evil Village har som du sikkert vet flere groteske monstre, men det skyldes tilsynelatende ikke bare Capcoms kreative hjerner. Den nederlandske filmskaperen Richard Raaphorst mener at spesielt ett monster i spillet minner altfor mye om et som han designet til filmen sin Frankenstein's Army. På LinkedIn skriver han:

"In 2013 I directed my film Frankenstein's Army. It's a crazy monster movie filled with my own creature designs, one of which has been used - completely without authorization or credit in the newest Resident Evil game,"

For å unngå spoilere viser vi ikke monstret her, men konstanterer at likheten er slående. Det virker dog som at Raaphorst kanskje har overreagert noe, for som LinkedIn-brukeren Daniel Ponce kommenterer, så har Capcom faktisk kreditert ham for inspirasjonen:

"Not taking sides here but after beating the new Resident Evil game, you can go through their Concept Art files in the game (in the bonus section) and they do mention that this creature was based on a creature from the 'Frankenstein' movie."

Richard Raaphorst trenger vel ikke å være så altfor lei seg for dette heller, da nyheter om saken allerede har resultert i en kraftig økt interesse for hans film. Frankenstein's Army handler om en gruppe sovjetiske soldater som i de siste dagene av andre verdenskrig i Europa låses inn i en lab og må bekjempe en gal vitenskapsmanns brutale skapelse.