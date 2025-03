Filmskaper Icíar Bollaín om den siste utgaven av Goya-prisutdelingen: "Når du deler prisen, gjør du flere mennesker glade"

HQ

Det har gått en måned siden den store overraskelsen som var Goya-gallaen 2025. For første gang i den spanske filmprisens historie ble prisen for beste film delt ut ex aequo, det vil si at den hadde to vinnere, The 47 og Undercover [La infiltrada].

For noen dager siden kunne vi snakke med den to ganger vinneren av prisen (for Take My Eyes i 2004), Icíar Bollaín, som en del av presentasjonen av San Diego Comic-Con i Malaga, den første ikke-amerikanske utgaven av dette tegneserie-, film- og videospillarrangementet. Gamereactor spurte skuespilleren og regissøren om forskjellige emner relatert til filmverdenen og hennes karriere, men også om hennes mening om det historiske øyeblikket som så den 39. utgaven av Goya Awards.

"Det var noe ganske unikt, det fikk meg til å tenke på hvordan det ikke hadde skjedd før, jeg antar at det er veldig vanskelig", erkjente filmskaperen. "Dessuten visste de ikke noe om det, så det var ganske morsomt. Jeg har vært på andre festivaler, og når man deler prisen, blir folk gladere. To personer får ta med seg sin Goya hjem, og det er flott."

