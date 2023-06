Filmskaperne har hjulpet veldig med Avatar: Frontiers of Pandora

HQ

Hver eneste person som har sett filmene har sin egen mening om hva som gjør Avatar spesiell. Det være seg de visuelle effektene, historien, skuespillerprestasjonene, universbyggingen eller hva det måtte være. En av tingene folk flest nevner er at James Camerons sci-fi-univers er nesten uovertruffent når det gjelder å levere en følelse av forundring og fortelle en historie gjennom omgivelsene, så det sier seg selv at Ubisoft og Massive Entertainment har mye å leve opp til når de skal gi oss et spill som gjør det mulig å utforske Pandora i Avatar: Frontiers of Pandora.

Ben grep derfor muligheten til å spørre hvordan spillet vil klare å få til dette da han fikk snakke med Avatar: Frontiers of Pandoras kreativ leder, Magnus Jansén:

HQ

"Det er store sko å fylle. Å lage noe som passer inn og er verdig til å være en del av Avatar-universet, men vi har ekspertene til å hjelpe oss. Det er et samarbeidsprosjekt. Vi jobber hver dag, hver uke, med de samme ekspertene som lager filmene. Vi samarbeider med kostymedesignerne, skapningsdesignerne og konseptartistene, og de er der hele veien for å hjelpe oss med å skape de nye regionene, de nye biomene, den nye floraen, faunaen, karakterene, klanene og kulturene. Vi får hjelp fra de beste. Jeg tror de også synes det er litt spennende å gjøre noe interaktivt."

Når det gjelder hvem disse ekspertene er, er det teamet i Lightstorm Entertainment, et produksjonsselskap som ble grunnlagt av James Cameron i 1990. Jansén fortalte også litt om hvordan det var å jobbe med dette dyktige produksjonsselskapet:

"Å jobbe med teamet i Lightstorm er veldig nyttig fordi det er en levende ting. Pandora og Avatar-verdenen er ikke et gammelt, sovende sted. Det kommer stadig nye filmer, så det er veldig dynamisk, og det er fantastisk å få lov til å bidra til den dynamikken, til å skape helt nye historier, nye karakterer og nye opplevelser i Avatar."

Vi får se om de lykkes med dette og blande det inn i Far Cry-formelen den 7. desember.