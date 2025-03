Filmstudioer tjener angivelig penger på "AI-slop"-trailere

HQ

Falske filmtrailere er ikke noe nytt, men der man før kunne se et pinlig klipp mellom Nick Fury i Avengers og Godzilla for å få det til å se ut som om de to var i ferd med å slåss, kan bildegenereringsteknologien nå lage noe mye enklere.

KH Studio og Screen Culture er to av de største navnene innen falske filmtrailere akkurat nå, med Nikhil P. Chaudhari som mannen bak sistnevnte kanal. Han snakket med Deadline om sine AI-kreasjoner, som han hevder har tjent ham millioner. Han sa også at han har flere redaktører som jobber under ham for å pumpe ut et dusin videoer i løpet av en uke.

Deadline rapporterte også at i stedet for å streike kanalene som lager disse videoene, ber Warner Bros. og Sony tilsynelatende om at YouTube sender inntektene i deres retning. Den siste utviklingen har sett YouTube suspendere inntektsgenerering på både Screen Culture og KH Studio, på grunn av brudd på nettstedets retningslinjer.

YouTube har avvist å kommentere saken, men sjefen for KH Studio mener dette er urettferdig, ettersom innholdet hans er mer basert på hva om, for eksempel en Squid Game-sesong med Leonardo DiCaprio i hovedrollen.

"Jeg har drevet KH Studio på heltid i over tre år nå, og har satset alt på det. Det er tøft å se det gruppert under "villedende innhold" i demonetiseringsbeslutningen, når målet mitt alltid har vært å utforske kreative muligheter - ikke å gi en feilaktig fremstilling av virkelige utgivelser," sa de.

Hva synes du om falske AI-trailere, og har du noen gang blitt lurt av en?

