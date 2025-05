Final Destination: Bloodlines

HQ

Fuck you, death! Final Destination er tilbake, og det ville være urettferdig å kalle dette noe annet enn en gjentakelse av en gjentakelse, som var en gjentakelse av en allerede gjentakende gjentakelse ... Men det spiller ingen rolle. Snarere synes jeg det er betryggende at det finnes filmoppfølgere som vet hva de er. Som vet hva som skal til for å lykkes, som vet hva publikum vil ha, og som nekter å endre et vinnende konsept. Ingenting er "endelig", for det kommer alltid mer, og i dette tilfellet er dødens stahet like underholdende som den var i de to første filmene.

Historien er lagt opp på stort sett nøyaktig samme måte som alltid. En kvinne forutser massedøden, advarer en masse mennesker, bringer seg selv i sikkerhet og unnslipper en enveisbillett til livet etter døden. Døden gir seg imidlertid ikke så lett, og etter et stort tidshopp fra det glade 50-tallet til i dag, er det klart at dødens vilje er tilbake for å ødelegge hele slekten til den nå gamle damen. Alt skal dø, alle skal dø, og det kreves list og stor forsiktighet for å overleve.

Det er en lekse å lære her, og det er at piercinger er en forferdelig idé.

Stefani (Kaitlyn Santa Juana) vender hjem til familien sin for å advare dem alle om at døden er på vei for hver eneste en av dem, og det er da dødsfallene begynner å rakne, i god gammel Final Destination rekkefølge. Mye av appellen med denne filmserien, hvis du spør meg, er de forskjellige måtene folk dør på, og Bloodlines er en hit i så måte. Bortsett fra den ikoniske tømmerbilsekvensen fra Final Destination 2 (makeløst god), synes jeg Bloodlines inneholder noen av de mest oppfinnsomt bisarre og dermed underholdende dødsfallene, blant annet da en bimbo blir knust til døde i en søppelbil mens kameraet holder seg på den innzoomede hodeskallen hennes, noe som fikk meg til å le høyt, som en fullblods psykopat.

Skuespillet er neppe det beste ved disse filmene, men jeg har egentlig ikke så mye å klage på her. Karakterene er syltynne klisjeer, eller regelrette karikaturer av virkelige mennesker, men det er åpenbart gjort med vilje og glimt i øyet, og dialogen er så 90-talls-slasher-aktig som den skal være, slik den alltid har vært - og forhåpentligvis vil forbli. Bloodlines er ikke akkurat noe mesterverk, men det er en film med nok selvinnsikt og humor til at man ikke kan annet enn å gi den terningkast "bra".