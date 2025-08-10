Final Destination: Bloodlines-forfatteren vender tilbake for neste del

Etter vårens uventede hit Final Destination: Bloodlines, er Warner Bros og New Line Cinema i full gang med skrekkfilmserien. Den siste filmen blåste nytt liv i en serie som hadde ligget i dvale siden 2011, og spilte inn imponerende 285 millioner dollar på kino - mer enn noen tidligere del.

Totalt har de seks filmene spilt inn nesten 983 millioner dollar på verdensbasis. Kjernepremisset er det samme: Mennesker som en gang har lurt døden, blir snart utsatt for en rekke brutale og oppfinnsomme "ulykker". I den nyeste filmen, Bloodlines, er det en hel familie som rammes av forbannelsen og tvinges til å samarbeide for å overliste dødens utspekulerte feller. Ifølge The Hollywood Reporter vil Lori Evans Taylor - som var med på å skrive Bloodlines - komme tilbake for å skrive manuset til neste kapittel også.

Gleder du deg til et nytt blodig kapittel i Final Destination-sagaen?