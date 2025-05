Final Destination: Bloodlines slår kinorekorder

HQ

Final Destination: BloodlinesDen sjette delen i den langvarige skrekkserien om hvordan ingen unnslipper dødens vrede, har fått en imponerende start på kinoturneen. Det spekuleres nå i at filmen kan komme til å spille inn så mye som 470 millioner SEK (ca. 43 millioner USD) før helgen er over - et tall som med god margin vil overgå den tidligere rekordholderen, The Final Destination fra 2009, som spilte inn 280 millioner SEK i løpet av åpningshelgen.

Dette nye kapittelet, regissert av Zach Lipovsky og Adam Stein, følger Stefani, som hjemsøkes av mareritt om en ulykke i 1968 - en hendelse som bestemoren hennes overlevde. Det tar ikke lang tid før Stefani innser at hun og hele familien er i fare, og hun setter i gang et kappløp mot tiden for å bryte den dødelige sirkelen ... og overliste døden selv.

Bloodlines har fått en god dose forhåndsomtale, spesielt for sine kreative og groteske dødsscener som nok en gang forvandler de mest hverdagslige situasjoner til rene dødsfeller. Tony Todd er tilbake i sin ikoniske rolle som William Bludworth, og hans improviserte avskjed i filmen markerer hans siste opptreden etter at han gikk bort i fjor.

Har du planer om å se Bloodlines? Og hva synes du om Final Destination-serien som helhet?