Final Destination: Bloodlines slo verdensrekord ved å sette fyr på en gammel dame

Final Destination: Bloodlines Den ser allerede full av grusomme drap. Glasset i isen fra traileren fikk meg allerede til å vurdere å aldri bestille en drink i en bar igjen. Men som det sjette bidraget i en ikonisk skrekkfilmserie, visste filmskaperne at de måtte gjøre mer enn det.

Derfor hentet de Yvette Ferguson, en 71 år gammel pensjonert stuntkvinne, ut av pensjonisttilværelsen og tilbake i aksjon, slik at de kunne slå en verdensrekord. I en samtale med Entertainment Weekly avslørte Final Destination: Bloodlines regissørene Zach Lipovsky og Adam Stein at de satte ny rekord for eldste person i brann, foran kamera.

"Vi satte fyr på så mange forskjellige mennesker, blant annet slo vi verdensrekorden for eldste person i brann med Yvette Ferguson, som brente hele kroppen i sølvkjolen", sa Lipovsky. "Det var den eldste personen som noensinne har brent, foran kamera."

"Å, jeg var på settet da de tente på henne!" sa Iris-skuespiller Brec Bassinger. "Jeg var i nærheten av henne. Herregud, det var vakkert. Alle begynte å klappe ... Hun var så gira."

Hold utkikk etter en kvinne i fyr og flamme som kanskje har gleden i seg som en som nettopp har slått en verdensrekord når Final Destination: Bloodlines slippes 14. mai.