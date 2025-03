Final Destination: Bloodlines trailer får 178 millioner visninger på 24 timer

HQ

Final Destinations etterlengtede tilbakekomst har allerede tiltrukket seg mange blikk, ettersom den nylig lanserte traileren for den kommende Final Destination: Bloodlines har fått millioner av visninger på nettet.

178 av disse millionene ble gjort rede for i løpet av de første 24 timene etter trailerens utgivelse, ifølge Deadline. Dette gjør den til den nest mest sette traileren for skrekkfilm gjennom tidene, og viser at det fortsatt er stor interesse for slasher-serien som får deg til å tenke deg om to ganger før du gjør selv de mest vanlige hverdagslige aktivitetene.

Final Destination: Bloodlines I denne filmen går vi tilbake til begynnelsen, og følger Døden på nytt når den ser ut til å utøve en forskrudd rettferdighet mot familien til en collegestudent. Med dødsfall som virkelig får deg til å grøsse, ser Final Destination: Bloodlines ut til å være klar til å trekke publikum når den kommer i mai.