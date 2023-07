Final Destination-stjernen forteller hvordan studioet lurte ham: "Jeg fikk ikke en krone"

HQ

Stadig flere skuespillere står nå frem i kjølvannet av streiken for å fortelle skrekkhistorier fra Hollywood, og den siste i rekken er Devon Sawa som (for de som husker det) spilte hovedrollen i skrekkfilmen Final Destination. Filmen ble en stor suksess for studioet da den hadde premiere tidlig på 2000-tallet, og ikke overraskende fulgte oppfølgerne etter.

Da den femte filmen kom ut, viste det seg at Devons karakter, som hadde blitt drept utenfor skjermen, plutselig dukket opp i en cameo. Ifølge et intervju med Comicbook.com ble skuespilleren verken informert på forhånd eller betalt for sin opptreden i filmen.

"Jeg fikk aldri betalt et øre for Final Destination 5. De fortalte meg ikke engang at jeg var med da de inviterte meg til premieren. I den første kontrakten for del én sto det at de eide opptakene og kunne bruke dem i fremtiden. Jeg antok at det var for pressen. Jeg tok feil. Dette har forresten ingenting med filmskaperne å gjøre. Jeg elsket FD5. Jeg elsker dem alle sammen, for å være helt ærlig. Og jeg gleder meg veldig til å se nummer 6."

Og dette eksemplet er ett av mange som reiser spørsmål om eierskap i Hollywood. Hva synes du om dette?