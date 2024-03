HQ

På Pax East ble det kunngjort at Final Fantasy 14: Dawntrail lanseres 2. juli, med tidlig tilgang noen dager tidligere, 28. juni.

Regissør og produsent Naoki Yoshida avslørte også forhåndsbestillingsbonuser for spillet på arrangementet. De som forhåndsbestiller, får tidlig tilgang til spillet, og de får også en Wind-up Zidane minion fra Final Fantasy 9 og et par av Azeymas øredobber.

Ifølge Yoshida vil samlerutgaven også inneholde en Wind-up Garnet minion og Arken som ridedyr, begge fra Final Fantasy 9. Det vil også være en chocobobørste tilgjengelig for Pictomancer.

Utgivelsesdatoen ble flyttet for å unngå Elden Ring's Shadow of Erdtree DLC. Yoshida sa "vi tenkte at alle ville være interessert i å spille Elden Ring DLC".

Takk, PC Gamer.