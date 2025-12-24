Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Final Fantasy IX

Final Fantasy IX anime med mål om utgivelse i 2028

Det elskede RPG får et nytt studio til å håndtere sin animerte tilpasning.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

I 2021 ble det kunngjort at Square Enixs populære rollespill Final Fantasy IX ville få en anime-adapsjon. Studioet som opprinnelig ble signert for å gjøre den tilpasningen, Cyber Group Studios, ble lagt ned tidligere i år. Nå ser det imidlertid ut til at et nytt studio tar opp arbeidet med serien.

Dette kommer fra det franske magasinet Écran Total (via RPGSite). I rapporten sies det at Euro Visual nå vil håndtere tilpasningen, med planer om en utgivelse i 2028.

Det blir en 2D-animert serie, primært rettet mot barn mellom 6 og 13 år. Den vil gå over 13 episoder på 22 minutter hver. Handlingsbeskrivelsen er som følger :

"Mel, Kolm, Luciola, Théa, Fala og Doc, barn av helten Bibi, er de siste svarte magikerne på de fire kontinentene. I dag lever de lykkelig i byen Alexandria, beskyttet av byens vennlige, men til tider svært nysgjerrige innbyggere. Dessverre skulle denne fredelige tilværelsen ikke vare... En dag oppdager Koln Mel, frosset ned som en statue, på vertshuset der han jobber. Kan dette være den tragiske arven etter faren som innhenter dem?"

Final Fantasy IX

Relaterte tekster

2
Final Fantasy IXScore

Final Fantasy IX
ANMELDELSE. Skrevet av Nick Price

Square har med det siste FF-spillet til PSone prestert en verdig avslutning, i et brak av blendende flott grafikk og fengende dypt gameplay.



Loading next content