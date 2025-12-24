Final Fantasy IX anime med mål om utgivelse i 2028

HQ

I 2021 ble det kunngjort at Square Enixs populære rollespill Final Fantasy IX ville få en anime-adapsjon. Studioet som opprinnelig ble signert for å gjøre den tilpasningen, Cyber Group Studios, ble lagt ned tidligere i år. Nå ser det imidlertid ut til at et nytt studio tar opp arbeidet med serien.

Dette kommer fra det franske magasinet Écran Total (via RPGSite). I rapporten sies det at Euro Visual nå vil håndtere tilpasningen, med planer om en utgivelse i 2028.

Det blir en 2D-animert serie, primært rettet mot barn mellom 6 og 13 år. Den vil gå over 13 episoder på 22 minutter hver. Handlingsbeskrivelsen er som følger :

"Mel, Kolm, Luciola, Théa, Fala og Doc, barn av helten Bibi, er de siste svarte magikerne på de fire kontinentene. I dag lever de lykkelig i byen Alexandria, beskyttet av byens vennlige, men til tider svært nysgjerrige innbyggere. Dessverre skulle denne fredelige tilværelsen ikke vare... En dag oppdager Koln Mel, frosset ned som en statue, på vertshuset der han jobber. Kan dette være den tragiske arven etter faren som innhenter dem?"