Final Fantasy IX blir tilsynelatende animasjonsserie

Square Enix hadde ikke akkurat veldig mange spennende nyheter fra Final Fantasy-universet å komme med på E3-messen, men det virker som at selskapet kunne annonsert noe ganske kult.

Kidscreen hevder nemlig at Square Enix har slått seg sammen med Cyber Group Studios for å lage en animasjonsserie basert på Final Fantasy IX. Planen skal være å lage en serie rettet mot barn mellom 8 og 13 år, men vi må nok vente en stund før det blir klart hva dette betyr både visuelt og historiemessig, for produksjonen skal ikke starte for fullt før mot slutten av året eller starten av 2022. Deretter skal de begynne å høre om noen er interesserte i å sende serien.