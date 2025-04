Final Fantasy IX fans feirer allerede uanmeldt nyinnspilling etter mystisk tweet fra Square Enix

HQ

Final Fantasy IX Remake har blitt etterspurt av fans i årevis. Mens Square Enix fokuserer på Final Fantasy VII Remake-trilogien, Final Fantasy IX, den siste som ble lansert på den originale PlayStation, er fortsatt det foretrukne spillet for mange fans, som nå feirer en mystisk tweet publisert av @SquareEnix, den offisielle X-kontoen med over en million følgere.

"Hvis du vet, vet du", sa det japanske selskapet sammen med et bilde som viser den berømte replikken fra spillet: "Mine minner vil være en del av himmelen ...". De legger ikke til noe annet, men det er et tydelig tegn på at noe kommer til å skje med Final Fantasy IX.

Etter mange år med rykter, kan Final Fantasy IX snart bli avslørt? I så fall, når vil den lanseres? Og for hvilke plattformer? Når vi vet at Square Enix avviste den eksklusive strategien (de tapte penger med noen PS5-eksklusiver), ville det ikke være rart å se Final Fantasy IX Remake lanseres på PS5, Xbox Series X, PC ... og Nintendo Switch 2. Vi kommer til å følge nøye med på hver eneste bevegelse!