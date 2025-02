Final Fantasy IX Remake er angivelig fortsatt under utvikling

HQ

Ifølge informasjon fra den anerkjente innsideren NateTheHate er en nyinnspilling av Final Fantasy IX fortsatt under utvikling, med en planlagt utgivelse en gang neste år.

Dette er ikke første gang vi har hørt rykter om dette heller, og heller ikke den andre, ettersom tittelen også var en av de som ble nevnt i Nvidia-lekkasjen for en stund tilbake, noe som definitivt gjør dette ryktet mer troverdig, i tillegg til at Square Enix selv har bekreftet at de jobber med flere andre remastere og remakes innen Final Fantasy -serien, inkludert en for Final Fantasy XV, som vi rapporterte om nylig.

Er en nyinnspilling av Final Fantasy IX noe du ser frem til?