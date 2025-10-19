Final Fantasy-komponist Nobuo Uematsu nekter å bruke kunstig intelligens

HQ

Den legendariske komponisten liker ikke AI. Nobuo Uematsu, mannen som er ansvarlig for mye av musikken i noen av vår tids mest elskede spill, fortalte dette i et intervju med det japanske magasinet JASRAC. Selv om han er blitt eldre, brenner lidenskapen fortsatt sterkt i ham, og Uematsu forklarte at han mye heller vil gjøre ting på den gamle måten enn å lage musikk med et tastetrykk. Til JASRAC sa han blant annet :

"Jeg har aldri brukt AI og kommer sannsynligvis aldri til å gjøre det"

Komponisten fortsatte med å forklare at han er overbevist om at man trenger en sjel for å skape ekte kreativitet. Og at det å lytte til musikk også betyr å oppdage personen bak låtene. Han bemerker også at feilene og manglene som dukker opp i menneskeskapte komposisjoner, er en del av det som gir dem personlighet.

"Jeg synes likevel det føles mer givende å gå gjennom vanskelighetene med å skape noe selv. Når du lytter til musikk, er det også morsomt å oppdage bakgrunnen til personen som har skapt den, ikke sant? AI har imidlertid ikke den typen bakgrunn. Selv når det gjelder liveopptredener, er musikk produsert av mennesker ustabil, og alle gjør det på sin egen unike måte. Og det er nettopp disse svingningene og ufullkommenhetene som gjør at det høres så tilfredsstillende ut."

Har Uematsu et poeng? Krever sann kreativitet en sjel?