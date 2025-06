Final Fantasy-komponist: "Situasjonen hos Square var forferdelig etter at Hironobu Sakaguchi sluttet"

HQ

Final Fantasy skaperen Hironobu Sakaguchi har hatt en mildt sagt spennende karriere. Det lille og ramponerte selskapet Square var på randen av konkurs på 1980-tallet og satset alt på ett kort med det definitive Final Fantasy til NES.

Det ble en suksess og til tross for navnet ikke spesielt "endelig" i det hele tatt, og for bare noen få år siden ble Final Fantasy XVI utgitt, i tillegg til massevis av spin-offs og remakes. Etter Final Fantasy X i 2001 forlot imidlertid Sakaguchi Square, og i 2003 slo de seg sammen med Enix. Bakgrunnen for sammenslåingen var at Square igjen var i dårlig form, ikke minst etter filmfiaskoen med Final Fantasy: The Spirits Within.

Nå avslører Final Fantasy komponist og bransjelegende Nobuo Uematsu i et intervju på podcasten Nobiyo To Isshoni (takk, Automaton) at Sakaguchis avgang nesten knuste dem. Fra starten av hadde han vært en slags sjef som folk så opp til, selv da Square knapt nok var et selskap, bare en gjeng karer som lagde spill sammen :

"For å si det enkelt - han er den store sjefen. Det har han alltid vært, og det vil han alltid være. Men Sakaguchi klarte å styre arbeidet selv i et slikt miljø. Vi hadde ikke engang en ordentlig bedriftsorganisasjon, men likevel lyttet alle til ham. Det er en egenskap man bare må være født med."

Når en slik person slutter, oppstår det naturlig nok et vakuum, og Uematsu fortsetter :

"Kanskje Sakaguchi ikke er klar over dette, men situasjonen hos Square var forferdelig etter at han sluttet. Han dro, og organisasjonen kollapset plutselig. Jeg tenkte for meg selv - Å nei, jeg burde komme meg vekk herfra."

Uematsu forlot Square Enix (som de har hett siden 2003) i 2004, og sammenslåingen med Enix ser ut til å ha gjort susen. Siden da har Final Fantasy fortsatt å blomstre, selv om fokuset på actionrollespill ser ut til å ha ført til lavere salg i det siste. Men som vi rapporterte i går, ser det ut til at Square Enix vil begynne å lansere flere turbaserte rollespill i fremtiden.