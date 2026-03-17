Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil og mer på vei til Game Pass denne måneden
Microsoft presenterer en noe lettere måned enn vanlig, men vi får fortsatt rikelig med underholdning.
Med midten av mars bak oss, er Microsoft klar til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til i andre halvdel av måneden. Denne gangen er utvalget litt lettere enn vanlig når det gjelder store nye utgivelser, men vi får i det minste to virkelig flotte japanske rollespill fra Final Fantasy- og Like a Dragon-seriene og et av de tre beste Resident Evil-eventyrene gjennom tidene. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium) :
Som vanlig er det også ekstra innhold tilgjengelig som gratis nedlastbare fordeler, og andre halvdel av mars byr på tilbud som Battleworn Secret Service Pack til The Division 2 og Supercharge Pack til Skate. Du kan lese mer om disse på Xbox Wire.
Dessverre er det også titler som blir fjernet. Heldigvis er det denne gangen bare to. Disse fjernes 31. mars, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noen av dem: