Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil og mer på vei til Game Pass denne måneden

HQ

Med midten av mars bak oss, er Microsoft klar til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til i andre halvdel av måneden. Denne gangen er utvalget litt lettere enn vanlig når det gjelder store nye utgivelser, men vi får i det minste to virkelig flotte japanske rollespill fra Final Fantasy- og Like a Dragon-seriene og et av de tre beste Resident Evil-eventyrene gjennom tidene. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium) :



DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series S/X, and PC) - Today



South of Midnight (Cloud, Xbox, Handheld, and PC) - March 18**



The Alters (Cloud, Xbox Series S/X, and PC) - March 18**



Disco Elysium (Cloud, Xbox Series S/X, and PC) - March 19



Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Xbox, Handheld, and PC) - March 24



Absolum (Cloud, Xbox Series S/X, and PC) - March 25



Nova Roma (Game Preview) (PC) - March 26*



The Long Dark (Cloud, Xbox, and PC) - March 30



Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Xbox, and PC) - March 31



Barbie Horse Trails (Cloud, Xbox, Handheld, and PC) - April 2



Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld, and PC)- April 2**



Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series S/X, and PC) - April 7



Som vanlig er det også ekstra innhold tilgjengelig som gratis nedlastbare fordeler, og andre halvdel av mars byr på tilbud som Battleworn Secret Service Pack til The Division 2 og Supercharge Pack til Skate. Du kan lese mer om disse på Xbox Wire.