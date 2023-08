Final Fantasy og Fallout kommer til Magic: The Gathering

HQ

Vi leste for et par dager siden om hvordan Post Malone kjøpte et Magic-kort for en svimlende sum penger, og det populære kortspillet vil de neste årene bli beriket med flere kortutvidelser i det som kalles "Universes Beyond" - der rett og slett andre universer blir en del av Magic: The Gathering og får egne kortutgaver.

Under GenCon i Indianapolis feiret kortspillet 30 år og avslørte hva som er på trappene. Final Fantasy, Fallout, Assassin's Creed, Ravnica Remastered, Murders at Karlov Manor, Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons 3, Bloomburrow og Duskmourn House of Horror er de som kommer i 2024, mens vi må vente til 2025 på Final Fantasy. Resten kan du se på bildet nedenfor, og du kan også se Wizard of the Coast presentere alt dette på panelet som fant sted. Videoen finner du

