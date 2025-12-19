Final Fantasy Pixel Remaster har nå offisielt solgt i mer enn 6 millioner eksemplarer

HQ

Selv om Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV og Final Fantasy XVI (de tre siste hovedinstallasjonene for én spiller i serien) har fått gode kritikker, har de ikke helt nådd det samme nivået av anerkjennelse som serien hadde på Super Nintendo, PlayStation og PlayStation 2. Mange husker de eldre titlene med glede, og vi ser tydelige bevis på dette i populariteten til Final Fantasy Pixel Remaster.

Square Enix har nå kunngjort via Instagram at spillsamlingen (som inneholder oppdaterte versjoner av de seks første spillene i serien) har solgt i over seks millioner eksemplarer siden lanseringen i februar. Dette er selvfølgelig velfortjent, og det er virkelig en tidløs pakke som definitivt hører hjemme i spillsamlingen din.

Vi kan også fortelle deg at det for øyeblikket er tilgjengelig med 35% rabatt for Xbox gjennom Xbox Countdown Sale som vi rapporterte om nylig. Disse rabattene dukker ofte opp i andre salg også, så forhåpentligvis vil du kunne få det billigere for PC, PlayStation og Switch også - og dette er definitivt en flott måte å tilbringe julen på.